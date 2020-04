„Struktur muss jetzt die Familie bieten“

Iserlohn/Hemer. Schulabsage und Kontaktverbot sind für Familien eine Herausforderung. Der Psychologe Michael Röhrig erklärt, was nun wichtig ist

Die Coronakrise stellt alle Menschen derzeit vor große Schwierigkeiten, besonders jene, die ihre Kinder nun selbst betreuen müssen. Vor allem in Familien, deren Lebensverhältnisse als schwierig oder prekär einzustufen sind, drohen nun Konflikte.

Der Psychologe Michael Röhrig, Leiter des Zweckverbandes für psychologische Beratungen und Hilfen mit Standorten in Iserlohn und Hemer, sieht in der jetzigen Situation eine große Herausforderung. Hier spricht er über die Gefahren, die nun auftauchen und erklärt, wie man sich in der Krise gegenüber Kindern verhalten sollte.

Welche Gefahren drohen, wenn Kinder aus „schwierigen“ Familien aktuell gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und die gewohnten Tagesstrukturen wegbrechen?

Die Situation hat etwas von einer Lupe oder einem Verstärker. In schwierigen Familien gibt es oft ohnehin großes Konfliktpotenzial. Eltern und Geschwister – alle Pro­blembereiche, die sowieso existieren, werden jetzt verstärkt. Schule macht einen großen Teil der Alltagsstruktur aus. Aufstehen, die Tasche packen, Frühstück, Unterricht nach einem Stundenplan. Diese Struktur muss von den Familien jetzt selbst erbracht werden. Bei dem bestehenden Konfliktpotenzial kann das schnell eskalieren, wenn zum Beispiel auch der Vater, der vorher arbeiten ging, nun im Homeoffice oder in Kurzarbeit ist und in diesen Abläufen zu Hause anders als vorher nun auch mit dabei ist. All das verstärkt das Risiko von Konflikten.

Kann man Kinder aus solchen Familien mit Formaten wie E-Learning oder Lernpaketen und Heimarbeit überhaupt erreichen?

Das ist möglich, es muss aber eine hohe Kommunikationsdichte herrschen. Ein paar Aufgaben und mal eine E-Mail reichen da nicht aus. Psychologisch betrachtet ist das einfach zu weit entfernt. Es müsste eine Plattform sein, die eine dichtere Kommunikation ermöglicht, Gruppenarbeit, gemeinsame Arbeitsprojekte, etwas, dass die Teamfähigkeit stärkt. Die Situation trifft die Schulen jetzt unvorbereitet, so wie Krisen das nun mal an sich haben. Digitale Projekte sind in den Schulen unterschiedlich fortgeschritten, die beidseitige Erreichbarkeit geht von sehr gut bis gar nicht. Ein paar Mails allein sind nicht hilfreich. Es fehlen jetzt externe Ansprechpartner außerhalb der Familien. Hinzu kommt, dass einige Kinder die Eltern als neuen Ansprechpartner in Sachen schulischer Belange nicht akzeptieren. In der Krise teilen sich Menschen meist auf in jene, die sich eine sinnvolle Beschäftigung suchen und jene, die noch stärker in bestimmte negative Muster zurückfallen.

Wie kann man Kinder am besten erreichen beziehungsweise sinnvoll beschäftigen?

Interaktion ist wichtig. Und schnelle Rückmeldungen, wenn jemand etwas beiträgt oder gelernt hat. Das ist wie bei Computerspielen zum Beispiel, wo es ein schnelles Feedback gibt, wenn man etwas Bestimmtes geschafft hat. Wenn wir als Menschen lange keine Rückmeldung erhalten, erscheint uns das, was wir tun, als trivial. Eine Jugendliche zum Beispiel rief mich kürzlich an und erzählte mir, dass sie ein Projekt zur Jugendhilfe erarbeitet hat und ob sie mir dies schicken könne. Das hat mich sehr gefreut.

Was macht der in der Coronakrise noch verstärkte Dauerbeschuss mit negativen Nachrichten ganz allgemein mit Kindern?

Das Signal, was bei Kindern ankommt, ist ein Gefühl von Bedrohtheit. Von etwas nicht Greifbarem, auf das man selbst nicht reagieren kann. Meine Empfehlung wäre, Kinder dem nur dosiert auszusetzen und kindgerecht zu erklären, warum die Menschen jetzt so viel einkaufen, wie die Maßnahmen aussehen. Kinder reagieren stark auf Mimik und Gestik. Dieses Gefühl der Bedrohung wird verstärkt dadurch, wenn einem Menschen nun ausweichen oder komisch gucken, wenn man sich vielleicht ins Gesicht greift. Eigentlich will man dagegen was tun. Wenn man eine Sturmwarnung bekommt, weiß man, man sollte den Balkon leerräumen und lose Gegenstände sichern. Das erklärt übrigens auch die Hamsterkäufe beim Toilettenpapier. Weil die Menschen etwas tun wollen, um der Krise zu begegnen. Das Gefühl, etwas zu unternehmen, hilft uns, unsere Ängste zu regulieren.

Was sind die Fragen, die aktuell in ihrer Telefon-Hotline oder im Live-Chat gestellt werden?

Zum großen Teil sind das die Fragen, die vorher auch schon gestellt wurden. Familiäre Streitigkeiten und Rivalitäten. Nur sind die Kompensationsmöglichkeiten jetzt zum Teil weggebrochen. Der Abstand von der häuslichen Situation ist weniger da. Natürlich kommen aber auch die Fragen: Wie erkläre ich die aktuelle Situation meinen Kindern. Oder zur Mediennutzung, wer darf wie lange TV oder Internet nutzen?

Wie erklärt man überhaupt einem Kind oder Teenager eine Krise wie diese?

Es gibt verschiedene Phänomene und Maßnahmen. Die zum Eigenschutz, zum Beispiel das Händewaschen. Das ist relativ einfach. Die Maßnahmen für den Fremdschutz sollte man in relativ leichter Sprache erklären, etwa wenn es um Menschen mit Vorerkrankungen geht. Wenn ich beide Hände voller Kartons habe, kann ich keine weiteren mehr nehmen. Kinder sind eigentlich gut in der Lage, diese Dinge zu verstehen, so lange man es nicht zu kompliziert macht und Zusammenhänge herstellt. Die Nachrichten mit Punktgrafiken und ähnlichem sind natürlich für Kinder etwas zu abstrakt.

Hätten Sie allgemeine Tipps, wie man als Familie die Coronazeit überstehen kann?

Kinder sollten lernen, Initiative zu entwickeln und nicht abhängig zu sein von ständigen Anweisungen. Selbst etwas tun zu können, ist für die Regulation der Gefühle wichtig. Das können Bastel- oder Malprojekte sein – je nach Alter. Wichtig ist auch, sich möglichst mit Neuem auseinanderzusetzen. Ein Computerprogramm. Eine Powerpoint-Präsentation. Etwas Selbstgewähltes, wenn möglich. Auch Strukturen sind wichtig. Gemeinsames Aufstehen zu festen Zeiten. Eine To-do-Liste oder ein Familien-Stundenplan für den Haushalt sind auch gute Möglichkeiten, weil sie das Gefühl stärken: Wir gehen da als Familie Hand in Hand durch. Die Tätigkeiten müssen dabei auch nicht alle hochsinnvoll sein. Rhythmus und Struktur sind wichtig.

Und wenn es Streit gibt?

Wenn es zu Streit und Konflikten kommt, dann sollte man sich klar machen, dass es nach 15 Minuten eigentlich schon nicht mehr um Inhalte geht, sondern nur noch um Verletzungen. In diesem Punkt würde ich auch Eigenwerbung betreiben wollen. Wir sind telefonisch oder per Live-Chat erreichbar. Und man kann uns auch für scheinbar sehr triviale Fragen kontaktieren. Es tut manchmal gut, wenn man jemanden von außerhalb zum Reden hat.