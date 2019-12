Strom wird in Iserlohn zum 1. Februar 2020 teurer

Die ersten Anschreiben an Kunden sollen heute abgeschickt werden, die Bekanntmachung findet im Anzeigenteil statt: Zum 1. Februar 2020 erhöhen die Stadtwerke Iserlohn die Strompreise in der Grundversorgung. „Wir haben bis zum letzten Augenblick gewartet, ob wir sie durchziehen müssen“, sagt Peter Grabowsky, die dabei – so erläutert es der Bereichsleiter Vertrieb – die gestiegenen Kosten bei der Energiebeschaffung, der Netznutzung bei den Umlagen weitergeben.

12,50 Euro pro Jahr mehr beim jährlichen Grundpreis, 1,836 Cent mehr brutto (1,543 Cent netto) pro Kilowattstunde – inklusive Mehrwertsteuer. Für 42.000 Verträge überwiegend in der Grundversorgung im Gebiet Iserlohn und Nachrodt-Wiblingwerde – also hauptsächlich Kunden bedeutet das eine jährliche Steigerung im Bereich um sechs und sieben Prozent. Ein Single-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 1500 Kilowattstunden zahlt dann 3,33 Euro pro Monat mehr – 7,1 Prozent. Bei 2300 Kilowattstunden sind es 4,88 Euro (6,8 Prozent), bei 3500 Kilowattstunden in einem Familienhaushalt 6,40 Euro pro Monat (6,7 Prozent).

Steigende EEG-Umlagen (Erneuerbare-Energien-Gesetz) hätten mit dem fortschreitenden Umbau hin zu erneuerbaren Energien zu tun, bei den Netzentgelten hingegen folgten die Stadtwerke eine Empfehlung der Bundesnetzagentur, die die Grundgebühr stärker betont wissen wolle, damit Verbraucher, die per Solaranlage eigenen Strom nutzen, hinreichend an den Kosten des Netzes beteiligt werden. Mit (demnächst) 35 Euro jährlich, die dem Vertrieb der Stadtwerke vom eigenen Netzbetrieb ebenso wie anderen Versorger berechnet werden, lägen das Unternehmen aber im Vergleich zu anderen Gebieten recht günstig, sagt Grabowsky. Von den 1,543 Cent netto der Preissteigerung entfielen 1,131 Cent auf die seit 2016 deutlich gestiegenen Großhandelspreise, also die Einkaufspreise für die eigentliche Energie. Dabei hätten die Stadtwerke vergeblich darauf gehofft, dass sich die Preise wieder nach unten würden, so dass nun die Preiserhöhung erforderlich sei, die andere Versorger rund um Iserlohn schon zum 1. Januar angekündigt hätten. „Die Preiserhöhung ist keine Bereicherung. Es werden lediglich die gestiegenen Beschaffungskosten und Fremdentgelte weitergegeben“, sagt Philipp Grigutsch, Teamleiter im Vertrieb. „Wir sind immer noch unterhalb des Durchschnittspreises in Deutschland.“

Auf ein Detail weist Grigutsch besonders hin: In den anstehenden Jahresrechnungen werden bei der Berechnung des Abschlages schon die neuen Preise zugrund gelegt. Auch wer nichts nachzahlen muss, wird also etwas mehr vorauszahlen.