Hennen. Die Kolpingsfamilie Hennen proklamiert ihr Jubiläums-Prinzenpaar, dazu marschieren alle Garden und Tanzkorps auf.

Stephanie und Marco machen 50 voll

Doppeljubiläum: Der Karneval der Kolpingsfamilie Hennen geht in seine 70. Session, und mit Stephanie II. und Marco I. Schaefer wird das mittlerweile 50. Prinzenpaar ins närrische Treiben entsandt. Hoch her ging es am Samstagabend ab 20.11 Uhr im katholischen Kirchenzentrum an der Schöneberger Straße, alle Garden und alle Tanzkorps wurden aufgeboten, um der Proklamation des neuen Prinzenpaares den passenden Rahmen zu geben. Und nach dem offiziellen Teil würde noch kräftig gefeiert, begleitet von vielen Glückwünschen für Stephanie und Marco Schäfer, darunter auch von Vizebürgermeister Thorsten Schick.

Das Prinzenpaar kennt sich mittlerweile seit 14 Jahren, seit acht Jahren ist es auch im richtigen Leben ein Paar und seit diesem Jahr sogar verheiratet. Die 38-jährige Stephanie Schaefer kam 1986 nach Hennen. Seit 1990 ist sie auch im Hennener Karneval dabei. Beruflich bei Karstadt in Iserlohn tätig, ist sie karnevalistisch auch in der Showtanzgruppe „Hennener Liebesperlen“ aktiv. Marco Schaefer kam erst 2014 nach Hennen. Es dauerte aber nur ein Jahr, bis seine Stephanie ihn für den Hennener Karneval begeistern konnte. Der 35-Jährige ist als Revisor bei Getränke Hoffmann beschäftigt, karnevalistisch schlägt sein Herz für die „Hellemäuschen“. Das Motto, mit dem das neue Prinzenpaar in seine Session geht: „Wir feiern den 70. Karneval, trotz Bauruinen überall“. Die noch nicht abgerissene Hauptschule, die siechende Kleinschwimmhalle, die frühere Aral-Tankstelle, das Areal des früheren Getränkemarktes, das hat wohl zum Motto inspiriert.

Die Antrittsrede nutzte das Prinzenpaar für eine Hommage an den Hennener Karneval. Der sei persönlich, harmonisch und freundschaftlich, bescheiden und nicht protzig, für Jung und Alt gleichermaßen und richtig etwas fürs Herz. Und Prinz Marco Schaefer sagte, er sei erst durch den Karneval so richtig in Hennen angekommen.

Zuvor dankte Sitzungspräsident Benedikt Lowinski dem scheidenden Prinzenpaar Svenja I. Eck und Glenn I. Arnold. Sie seien mit ihrer Begeisterung „für unser närrisches Treiben die beste Werbung, die man sich wünschen kann.“ Ihr Motto „Die feiernde Hennener Narrenschar ist herzlich und offen -- das ganze Jahr“ hätten sie mit Leidenschaft und Herzblut gelebt. Die echte Freude, dem närrischen Treiben in ihrer Session ein Gesicht zu geben, habe angesteckt, sagte Lowinski.

Halloween alsAbschiedsfeier

Und weil es Verkleidungen so liebe, habe es Halloween kurzerhand zum Prinzenpaarabschiedsfest mit Elferrat umfunktioniert. „Daumen hoch“, befand Lowinski. Svenja Eck und Glenn Arnold bedankten sich für ein tolles Jahr und stifteten einen Hoppeditz, der auf den Namen „Unhold“ hören soll. In der Jubiläumssession soll so eine neue Tradition begründet werden, am Ende wird der „Unhold“ ein Raub der Flammen werden.

Um die Spannung im Saal, wer denn das neue Prinzenpaar wird, noch ein wenig anzuheizen, wurden erstmals die „Friseur-Hartwig PriPro Charts“ präsentiert. Hennen ist halt aufgeregt, wenn die Prinzenproklamation („PriPro“) näher rückt. Und wer neues Prinzenpaar werden könnte, wird offenbar besonders gerne beim Friseur „gerüchtet“. Benedikt Lowinski und sein Team schickten neun Paare in die „Gerüchteküche“, darunter auch übliche Verdächtige. Aber am Ende stand ja fest: Stephanie und Marco Schaefer sind das neue Prinzenpaar.

Dirk Matthes feierte bei der Proklamation Premiere als „Der Meckerkopp“, je nach Sichtweise ein Building-Manager oder ein „Arschgeigen-Hausmeister“. Der ließ sich unter anderem zum Iserlohner Rathaus und zur abgerissenen Schillerplatzbrücke aus.

Mit dem „Stippefüttche-Tanz“ der Garde ließ Sitzungspräsident Benedikt Lowinski den offiziellen Teil der Proklamation beenden, zuvor hatte er schon den Blick auf Kommendes geworfen. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich die beiden Prunksitzungen am Freitag, 21. Februar, um 19.49 Uhr und am Samstag, 22. Februar, um 19.19 Uhr. Die Freitagssitzung fängt also eine halbe Stunde später an, mit Rücksicht auf Berufstätige. Lowinski riet, sich nun rasch um Karten zu bemühen. Gefeiert wird nicht in einer Bauruine, sondern wie gewohnt im Festzelt.