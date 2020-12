Startschuss für die Corona-Impfungen im Märkischen Kreis

Das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn ist die erste Einrichtung, die bedacht wurde. Am Dienstag wird eine weitere Lieferung erwartet

Am Sonntag gegen kurz nach 13 Uhr war es soweit: Im Märkischen Kreis haben die Impfungen gegen das Corona-Virus begonnen. Marion Beier, Bewohnerin des Seniorenzentrums Waldsstadt Iserlohn, war die erste Person im Kreisgebiet, der der Impfstoff verabbreicht wurde. 180 Dosen hat das SWI für Bewohner und Mitarbeiter erhalten.

„Die Lieferung der zweiten Dosis ist ebenfalls sichergestellt“, sagt am Sonntag Dr. Gregor Schmitz, medizinischer Leiter des Impfzentrums Märkischer Kreis, im Beisein von Landrat Marco Voge. Die zweite Verabreichung soll in drei Wochen erfolgen. Der Impfschutz setzt dann etwa sieben Tage nach der zweiten Impfung ein. Die nächste Lieferung mit 245 Dosen des Impfstoffes für den Kreis wird am Dienstag erwartet.

Dass das SWI als erste Einrichtung aus dem Kreisgebeit bedacht wurde, ist mehr oder minder Zufall. Denn: 180 Dosen wurden geliefert – und exakt mit diesem Wert hatte SWI-Leiter Meinolf Breimhorst den Bedarf angegeben. Hinzu kommt, dass zahlreiche Einrichtungen noch nicht mitgeteilt haben, wie viele Dosen sie benötigen werden.

„Ursprünglich hatte der Kreis eine Prioritätenliste erarbeiten müssen“, erklärt Landrat Voge die Hintergründe des Verteilmodus. Am 23. Dezember hatte das Ministerium die Vorgaben dann aber geändert. Nun müssen die Pflegeheime in Absprache mit den betreuenden und impfenden Heimärzten ihren Impfstoffbedarf selbst anfordern. Dieser wird dann je nach Verfügbarkeit direkt in die Pflegeheime geliefert und von den das Heim betreuenden Ärzten verabreicht.

„Die Zuteilung des Impfstoffs erfolgt nicht durch den Märkischen Kreis oder das Impfzentrum, sondern zentral vom Gesundheitsministerium des Landes NRW und wird den Kreisen und kreisfreien Städten gemäß der Einwohnerzahl angewiesen. Zirka 141.000 Impfdosen soll NRW ab sofort pro Woche erhalten. Davon entfallen auf den Märkischen Kreis etwa 1550, die zunächst für die Versorgung der Pflegeheime vorgesehen ist“, schreibt der Kreis dazu in einer Mitteilung. Bei der deutschlandweiten Impf-Aktion sollen Menschen über 80 Jahre, Seniorenheimbewohner sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal als erste immunisiert werden. Dazu werden wie nun auch in Iserlohn mobile Impfteams eingesetzt.

Weitere Themen Startschuss für die Corona-Impfungen im Märkischen Kreis

Kritik gab es zuletzt an der hastigen Umsetzung der Impfkampagne. Meinolf Breimhorst spricht von einem „Galopp“, musste man doch von Angehörigen kurzfristig das Einverständis einholen. Die Freigabe des Impfstoffes sei erst am letzten Montag erfolgt, erklärt hierzu Impfzentrumschef Schmitz. Vorher habe man schlicht die Einverständnisse von Angehörigen nicht einholen dürfen. „Arzneimittelrecht. Das ist so“, sagt er.

SWI-Verwaltungsmitarbeiterin Simone Meier lobt im Zusammenhang mit dem gelungenen Impfstart, der am Montag abgeschlossen sein soll, vor allem den Einsatz der Kollegen, die sich weit über die vorgeschriebene Arbeitszeit hinaus dafür engagiert hätten – ebenso die zahlreichen Ehrenamtlichen des SWI.

Landrat Marco Voge und Dr. Gregor Schmitz hoffen nun, dass auch der Betrieb des Impfzentrums in Lüdenscheid bald starten kann. Wann dies genau der Fall sein wird hängt allerdings davon ab, wann Impfstoff für das Impfzentrum bereitsteht. Für einen zweiten Impfstoff liegt der Zulassungsantrag bei der Europäischen Zulassungsbehörde (EMA) bereits vor. „Wir haben große Hoffnungen, dass das am 6. Januar auch klappt“, sagt Dr. Gregor Schmitz.