Start-up „fritzreifen“: Abseits der Norm zum Erfolg

Keine Arbeitszeiterfassung, flexible Urlaubstage, Tischtennis und Kicker im Büro – das Start-up „fritzreifen“ wählt neue Wege abseits der Norm. Und das Erfolgsrezept funktioniert augenscheinlich: Das Unternehmen hat sich jetzt gegen 50 Mitnominierte Award des Magazins „Gründerszene“ für Platz zwei der schnellwachsendsten Unternehmen 2019 durchgesetzt und konnte darüber hinaus den Award als Kategorie-Sieger für „Lifestyle, Travel und Consumer Goods“ abräumen.

„Unserer Meinung nach sind wir die stärkste Marke auf diesem Gebiet“, meint Phil Sell, Geschäftsführer des Start-ups. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Moritz Kampmann betreibt er den Online-Reifendiscount, der neue Pneus zum Bestpreis verspricht. Schnell wurde das Potenzial erkannt, dass neben der reinen Lieferung der Reifen auch Reifenservice gefragt war und so ging 2014 der mobile Reifenservice „GoJames“ an den Start. Zunächst habe funktionierte alles gut, doch Ende vergangenen Jahres stellten Sell und Kampmann den Service ein. Die nötige Mannstärke habe sich nicht rentiert und so setzten sie alles auf Plan A: Fritzreifen. Mit Erfolg, wie die Beiden heute wissen: „Jeder zehnte Reifenkäufer besucht unseren Online Shop, im vergangenen Jahr hatten wir 1,3 Millionen Besucher alleine aus Deutschland.“

Der Gewinn des Gründerszene-Award sei jetzt eine weitere Bestätigung dafür gewesen. „Wir haben entbehrungsreiche Jahre hinter uns und es ist toll dafür auch mal gestreichelt zu werden“, findet Moritz Kampmann. Vor allem für das Team hinter der Marke „fritzreifen“ sei die Preisverleihung in Berlin ein Erlebnis gewesen, die Wertschätzung sei wichtig für das Teamwork.

Das Team von „fritzreifen“ kann sich aufeinander verlassen

Denn die wird in dem jungen Unternehmen groß geschrieben: Mindestens einmal im Monat planen Moritz Kampmann und Phil Sell ein Teamevent für alle zehn Mitarbeiter, sie fahren etwa gemeinsam in Freizeitparks oder in Escape Rooms. Auch bei Neueinstellungen achten die beiden Geschäftsführer darauf, dass der Bewerber ins Team passt und Spaß an der gemeinsamen Arbeit hat. „Jeder kann sich bei uns auf jeden verlassen und das soll auch so bleiben“, meint Moritz Kampmann.

Als nächstes steht auch eine Vergrößerung des Teams an, denn Fritzreifen hat große Pläne für die Zukunft, wie Phil Sell verrät: „Wir sind schon jetzt die Nummer Eins in Deutschland und Österreich für Reifen, Räder und Services, die Schweiz steht als nächstes an.“ Auch die in Kooperation mit Partner-Werkstätten angebotenen Services, Dienstleistungen sowie Produkte sollen zukünftig ausgebaut werden.

Loyalität und Heimatverbundenheit sind wichtig für das Start-up

Ein geografischer Wechsel des Unternehmenssitzes, also weg aus Iserlohn, stehe allerdings aktuell und auch in Zukunft nicht auf der To-do-Liste, sagt Kampmann. Da Start Ups in Iserlohn und Umgebung eher rar sind, sei der Kampf um junge Talente hier, verglichen etwa mit Berlin oder Hamburg, eher entspannt. „Loyalität und Heimatverbundenheit sind wichtig für uns. Wir sind in Iserlohn fest verwurzelt.“