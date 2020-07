Stadtmuseum bietet zusätzliche Führungen an

Iserlohn. Mittwoch, 15. Juli, 11 Uhr, Donnerstag, 16. Juli, 13.30 Uhr, und Freitag, 17. Juli, 11 Uhr.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Stadtmuseum am Fritz-Kühn-Platz 1 zusätzliche Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung „Einige waren Nachbarn: Täter, Mitläufertum und Widerstand während des Holocaust“ des United States Holocaust Memorial Museum an: Mittwoch, 15. Juli, 11 Uhr, Donnerstag, 16. Juli, 13.30 Uhr, und Freitag, 17. Juli, 11 Uhr.

„Einige waren Nachbarn“ untersucht die Rolle der gewöhnlichen Menschen im Holocaust und die Vielzahl von Motiven und Spannungen, die individuelle Handlungsoptionen beeinflussten. Die Ausstellung versteht sich aber auch als Denkanstoß für die eigene Rolle in heutigen Debatten: „Wie positioniere ich mich angesichts von Rassismus und Ausgrenzung, wenn ich diese in meinem Umfeld erlebe?“Die Führung dauert jeweils etwa eine Stunde. Eintritt und Führung sind frei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher bittet das Stadtmuseum um Anmeldung, entweder unter 02371/217-1961, -1963 oder -1964 oder per E-Mail an: museum@iserlohn.de. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.museen-iserlohn.de.