Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer für Schneefall gut gerüstet

Während der SIH ausreichend Streugut auf Lager hat, sorgen sich manche Bürger, wie sie sich eindecken können.

Iserlohn. Vor dem erwarteten Schneefall am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag sehen sich die Verantwortlichen des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH) gut gerüstet. Wie Sprecher Marc Giebels auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärt, sind an mehreren Standorten mehr als 2000 Tonnen Streugut eingelagert, das Gros in Hemer.

Um 3.30 Uhr starten an solchen Winterdienst-Hochtagen bis zu 13 SIH-Fahrzeuge, darunter Multicars, Unimogs und Schlepper, die teils für den Schneeeinsatz umgerüstet werden. Bis zu fünf Subunternehmen schicken darüber hinaus jeweils ein weiteres Fahrzeug. Bis zu 40 Handkolonnen des Stadtbetriebs beginnen um 5.30 Uhr mit der Beseitigung der „weißen Pracht“, hinzu kommen bis zu 20 Handkolonnen von externen Firmen.

Nachdem Schulen und Kindertagesstätten durch den Lockdown derzeit noch geschlossen sind, könnte der Laie meinen, dass die Straßen in diesen Bereichen nicht unbedingt in die Zuständigkeit des Winterdienstes fallen. Marc Giebels erklärt: „Es gibt feste Routen und Prioritäten. Beispielsweise am Märkischen Gymnasium verläuft die Hembergstraße, die natürlich auch geräumt wird.“ Zumeist handele es sich um ohnehin priorisierte Straßen, die ohnehin vom Schnee befreit werden. Und auch bei den Kindertagesstätten werde es keine Änderungen geben, weil ja auch Notgruppen angeboten würden und so ohnehin geräumt werden müsse.

So manche Bürger, die vor dem Mietshaus oder Eigenheim für glättefreie Bürgersteige sorgen müssen, hatten sich während der vergangenen Tage Sorgen gemacht, wie sie an Streugut gelangen können, wenn die Baumärkte durch den Lockdown nur für Gewerbetreibende geöffnet sind. Die heimischen Märkte bieten aber auch für Privatkunden nach telefonischer beziehungsweise Online-Bestellung einen Abholservice an. Wie von einem Leser der Heimatzeitung zu erfahren war, funktioniert das nach dem Motto „Heute anrufen, morgen abholen“.