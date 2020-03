Stadt weitet Maßnahmen zum Schutz aus

Iserlohn. Publikumsverkehr wird eingestellt

Die Stadt Iserlohn weitet ihre Schutzmaßnahmen wegen des Coronavirus aus. Für die Rathäuser am Schiller- und Werner-Jacobi-Platz gilt, dass der offene Publikumsverkehr ab sofort eingestellt wird. Die Verwaltung bleibt bei dringenden Anliegen und für Terminabsprachen per Mail oder unter 02371/217-0 erreichbar. Die Online-Buchung für Termine beim Bürgerservice (auch Hennen und Letmathe) ist ebenfalls weiter möglich, heißt es in einer Mitteilung.

Sitzungstermine der politischen Gremien finden bis zu den Osterferien nicht statt. Auch Besuche der stellvertretenden Bürgermeister bei Ehe- und Altersjubiläen können bis auf Weiteres nicht stattfinden. Sie können jedoch auf Wunsch nachgeholt werden.

Bürgertelefon ab sofort aucham Wochenende erreichbar

Das Bürgertelefon für Fragen und weitere Informationen ist unter 02371/217-1234 erreichbar. Der Service steht ab sofort auch an den Wochenenden, also von montags bis sonntags von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung. Hier bittet die Verwaltung um Verständnis, dass nicht jede Frage sofort beantwortet werden kann. Die Anliegen werden geklärt und dann erfolgt ein Rückruf.

Das Standesamt in der Villa Basse ist ebenfalls für den Publikumsverkehr geschlossen. Termine können telefonisch vereinbart werden. Besucher werden zu den vereinbarten Terminen am Eingang abgeholt. Neue Termine für Eheschließungen werden bis zum 19. April nicht angenommen. Die Stadtinformation im Stadtbahnhof ist ebenfalls für den offenen Publikumsverkehr geschlossen. Auch hier werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, ihre Anliegen telefonisch oder per E-Mail zu erledigen. Das Seniorenzentrum Waldstadt ist bereits am Freitag für Besucher geschlossen worden. Briefe, Pakete und Lieferungen werden nur noch am Eingang entgegen genommen.