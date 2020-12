Staatsanwalt sieht weiter Beihilfe-Tatverdacht bei Ugur Ünal

Foto: Michael May / IKZ

Iserlohn Die Abfindungsaffäre im Iserlohner Rathaus ist für Ugur Ünal noch nicht ausgestanden. Der Sachverhalt wird erneut in Hamm geprüft.

Jetzt müssen die Generalstaatsanwaltschaft und das Oberverwaltungsgericht in Hamm entscheiden, ob sich Ugur Ünal wegen Beihilfe zur Untreue in besonders schwerem Fall zum Nachteil der Stadt Iserlohn vor dem Hagener Landgericht verantworten muss. Der Iserlohner hatte bei seinem Ausscheiden aus dem Dienst des Ordnungsamtes der Stadt eine Abfindung in Höhe von 250.000 Euro erhalten, wie berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Hagen hat jetzt fristgemäß eine sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung der 9. Großen Strafkammer eingelegt, die keine hinreichenden Beweise für eine Beihilfe-Straftat in der sogenannten „Abfindungsaffäre“ fand. Dabei hieß es unter anderem Zur Begründung: Ünal ließ sich bei den Vertragsverhandlungen vertreten und beraten. Er habe darauf vertraut, dass sein Anwalt ihm nicht zu einer strafbaren Handlung.

Das sieht die Anklagebehörde anders: „Die Staatsanwaltschaft ist nach wie vor der Auffassung, dass es hinreichenden Tatverdacht gegen Ünal gibt“, erklärte Staatsanwalt Jörn Kleinmann gegenüber unserer Zeitung. „Wir würden uns selber widersprechen, wenn wir diese Entscheidung akzeptieren würden.“ Die Akten seien jetzt auf dem Weg nach Hamm.

Das Gericht hatte lediglich das Strafverfahren gegen den früheren Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens (70) und den früheren Personalbereichsleiter Christian Geis eröffnet. Die Ermittlungsverfahren gegen die übrigen Beschuldigten aus dem Iserlohner Rathaus, den Kämmerer, den Personalratsvorsitzenden und den früheren Bürgermeisterreferenten laufen weiter, sagte Staatsanwalt Kleinmann. Dabei sollen auch die Erkenntnisse des laufenden Verfahrens vor dem Iserlohner Arbeitsgericht und die Entscheidung des Oberlandesgerichtes einfließen.