Iserlohn. Streetworker Uwe Browatzki und Quartierlotsin Sabine Plücker geben der SPD Anregungen für eine Verbesserung der Situation am Fritz-Kühn-Platz.

SPD zu Besuch in der Altstadt: Anregungen für „die Straße“

Angstraum Fritz-Kühn-Platz? Manch ein Iserlohner würde das wohl bejahen, finden sich doch in regelmäßigen Abständen Beiträge in den sozialen Medien mit dem Inhalt, dass sie den Bereich weiträumig meiden. Streetworker Uwe Browatzki sieht das allerdings anders: „Bei mir hat sich schon seit Ewigkeiten niemand mehr beschwert. Und Beweise haben die Leute auch nie, dabei haben die doch alle ein Handy in der Tasche.“

Um sich selbst ein Bild von der Arbeit des Streetworkers, Quartierlotsin Sabine Plücker, Praktikantin Nele Blase sowie deren Kollegen zu machen, besuchte die SPD-Fraktion jetzt den Bürgerraum am Fritz-Kühn-Platz. „Auf dem Weg hierher ist es ja schon ganz schön dunkel“, stellt Annegret Simon gleich zu Beginn fest und trifft auf die Zustimmung ihrer Fraktionskollegen sowie der Sozialarbeiter. „Wären hier mehr Laternen oder vielleicht sogar einige Lichterketten, das würde direkt die ganze Atmosphäre verändern“, findet auch Eva Kitz.

Am Fritz-Kühn-Platz ist es deutlich ruhiger geworden

Allgemein stellt der Streetworker fest, dass sich das Leben auf dem Fritz-Kühn-Platz verändert hat. Insgesamt sei es deutlich ruhiger geworden, allerdings verlagere sich die Problematik immer mehr Richtung Altstadt. Durch den Umbau des Fritz-Kühn-Platzes und auch die Schließung der Oberen Mühle 28 fehle vielen jetzt ein Ort, an dem sie sich aufhalten können. Der Wunsch: ein Ort, an dem ein niederschwelliges Kontaktangebot geschaffen werden kann – etwa ein Carport oder ein offener Raum.

Auch die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften ist ein Thema, bei dem die Sozialarbeiter der SPD-Fraktion einige Anregungen mit auf den Weg gaben: „Fünf oder sechs Zimmer für den Notfall wären toll, Obdachlosigkeit ist nicht immer selbstverschuldet“, sagt Sabine Plücker. Aktuelle Vorkommnisse hätten gezeigt, dass die Iserlohner Obdachlosenunterkünfte oft nicht ordentlich gestaltet seien. „Wenn ich jemanden nicht guten Gewissens dahin bringen kann, dann kann das ja nicht richtig sein“, sagt Browatzki.

Die Sozialarbeiter geben den Sozialdemokraten weitere Anregungen mit auf dem Weg: Sonnensegel, nachhaltigere Aktionen um Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu bringen oder benachteiligte Jugendliche aufzufangen, die sonst durch das Raster fallen würden. „Ich wünsche mir vor allem etwas Mut. Lasst uns doch einfach mal etwas ausprobieren. Als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, war das auch mutig. Und da ist doch was tolles draus geworden“, so Browatzki.