SPD fordert mehr Platz für das Stadtarchiv

Iserlohn. Arbeitsräume für Gruppen fehlen

Die SPD-Fraktion bittet im Kulturausschuss über die Bereitstellung zusätzlicher Räume für das Stadtarchiv im Gebäude Alte Post zu diskutieren. „Dies soll bei Freiwerden von Räumen oder, so dies in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, durch Verlegung anderer städtischer Nutzer geschehen“, heißt es in einem entsprechenden Antrag. Zur Begründung heißt es, die Aufbewahrungspflicht von Archivgut, zum Beispiel von öffentlichen Dokumenten sowie die Übernahme von historisch wertvollen Unterlagen von Unternehmen, Verbänden, Vereinen oder bedeutenden Persönlichkeiten führe bereits jetzt zu einem größeren Platzbedarf, der sich in nächster Zeit noch steigern werde. „Das Fehlen von Arbeitsräumen für Gruppen wie Schulklassen führt zu aufwendigen Umräumarbeiten und geht zugleich zu Lasten der ,normalen’ Archivnutzer. Angesichts des Publikumsandrangs bei den Vortragsreihen des Stadtarchivs wäre ein größerer Vortragsraum ein Gewinn und würde das Stadtarchiv in die Lage versetzen, Interessierte nicht wegen Platzmangels abweisen zu müssen“, heißt es.