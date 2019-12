Iserlohn. „NightWash“ kommt ins Parktheater

Spaß im Schleudergang

„NightWash“ ist die Top-Marke, wenn es um Stand-Up-Comedy in Deutschland geht und wurde 2016 hierfür mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Es ist die Stand-Up-Comedy-Show mit immer neuen Künstlern in einer außergewöhnlichen und einzigartigen Location: einem Waschsalon in Köln. „NightWash“ existiert mittlerweile seit über 17 Jahren und ist inzwischen zu einer der wichtigsten Institutionen in der Comedyszene geworden. Zur „NightWash-Philosophie“ gehört dabei stets auch die Entdeckung und Förderung neuer und junger Talente. „NightWash“ on tour bringt neben Comedy-Größen immer wieder Newcomer mit völlig neuen und überraschenden Nummern auf die Mattscheibe und die Bühnen im Land und begeistert dort regelmäßig die Zuschauer. Im Iserlohner Parktheater sind es am Donnerstag, 16. Januar, Ivan Thieme, Der Storb, Cüneyt Akan und Sven Bensmann (Moderation), die für Lacher sorgen.