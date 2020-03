Sondersitzung AK Gesundheit beantragt

Iserlohn. Die SPD-Fraktion beantragt die Einberufung einer Sondersitzung des Arbeitskreises Gesundheit der Stadt Iserlohn. Thematisiert werden sollen die Entwicklungen beim Corona-Virus und die Masern-Impfpflicht.

Da inzwischen in unmittelbarer Nachbarschaft, beispielsweise in Lüdenscheid, ein Auftreten des Corona-Virus zu verzeichnen sei, das sogar zu Schulschließungen geführt habe, „müssen wir davon ausgehen, dass möglicherweise auch Iserlohn nicht verschont bleiben wird“, heißt es in der Begründung. „Wir halten es deshalb für angebracht, dass Vertreter des Kreisgesundheitsamtes beziehungsweise des Krisenstabes des Märkischen Kreises in die Sitzung eingeladen werden, um über die Maßnahmen zu berichten, die gegebenenfalls von der Iserlohner Verwaltung zu ergreifen sind und aktuelle Hinweise für die Bevölkerung zu geben.“ Die Verwaltung wird gebeten, entsprechende Einladungen an die Vertreter der genannten Institutionen zu versenden.

Einrichtungsleitungen bislangnur rudimentär informiert

Seit Anfang März besteht in Deutschland die Verpflichtung, Kinder gegen Masern zu impfen. Laut Presseberichten gebe es in Kitas und Schulen auch des Märkischen Kreises und der Stadt Iserlohn zahlreiche Fragen, wie mit dem Gesetz umgegangen werden soll. Leitungen der Einrichtungen seien bisher nur rudimentär unterrichtet worden und benötigten Hinweise über den Umgang mit Kindern, die nicht geimpft wurden oder nicht geimpft werden sollen. Auch dazu bittet die SPD, Vertreter des Gesundheitsamtes des Kreises um die Teilnahme an der Sondersitzung.