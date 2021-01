So bereitet sich Paul Ziemiak auf den CDU-Parteitag vor

Iserlohn Nur wenige Tage bevor der digitalen Variante, spricht die Heimatzeitung mit dem Iserlohner über seine Erwartungen und Vorstellungen.

Politik ist für die tatsächlichen „Macher“ nicht nur in Corona-Zeiten nicht selten ein turbulentes Geschäft. Aber Paul Ziemiak, der Iserlohner Christdemokrat, der in Herne für den Bundestag kandidiert hatte und über die Landesliste gewählt wurde, vor allem aber die die CDU als Generalsekretär leitet, musste in den letzten Tagen und Wochen wohl noch eine mächtige Schüppe drauflegen. Einen Online-Parteitag grundsätzlich zu organisieren, ist schon eine Nummer für sich. Aber dabei auch noch die Schicksals-Wahl eines neuen Vorsitzenden elegant und zukunftssicher über die Bühne zu bringen, ist da schon noch eine andere Aufgabe. Nur wenige Tage bevor die über tausend Bildschirme im Land sich auf Berlin scharfstellen, spricht die Heimatzeitung mit Paul Ziemiak noch einmal über seine Erwartungen und Vorstellungen.

Sie haben in einem Interview mit den Kollegen von AFP gesagt: „Es ist das Lebenselixier einer Demokratie, dass wir Kompromisse schließen.“ Ist dieser Online-Parteitag ein Kompromiss oder ist das die Zukunft?

Dieser Parteitag ist vor allem ein Aufbruch in die Zukunft. Wir stellen uns personell neu auf und gehen dann gestärkt in das Superwahljahr. Als Generalsekretär der CDU bin ich stolz darauf, dass wir als erste Partei in Deutschland einen vollständigen digitalen Parteitag mit Vorstandswahlen durchführen. Das hat es so noch nicht gegeben. Denn wir wollen einerseits zeigen, dass die Demokratie trotz Corona handlungsfähig ist. Andererseits ist es eine Frage von Verantwortungsbewusstsein, dass wir jetzt während der Pandemie nicht in Präsenz zusammenkommen können.

Kann von einem vierstelligen Bildschirm-Meeting überhaupt eine echte Streitkultur ausgehen?

Wir haben in den letzten Wochen ja schon gezeigt, dass der Wettbewerb um den CDU-Vorsitz auch mit digitalen Formaten lebendig funktioniert. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen haben sich digital allen 400 000 CDU-Mitgliedern mehrfach gestellt und mit ihnen diskutiert. Wir haben zwei TV-Debatten veranstaltet und die Kandidaten haben mit den Verbänden in den Städten und Landkreisen in digitalen Diskussionen debattiert. Aber klar ist auch: Wie alle Bürgerinnen und Bürger wünschen sich unsere Mitglieder, dass wir bald wieder vor Ort zusammenkommen können. Das menschliche Miteinander und das persönliche Gespräch sind besonders wertvoll und daher selbst durch die modernste Technik nicht vollständig ersetzbar.

Die Delegierten wählen digital, müssen aber noch mal brieflich ihre Entscheidung nachlegen. Was passiert, wenn Online-Voting und Brief-Kreuz nicht identisch sind. Verlangt die Parteisatzung das und ist unter Umständen eine nachträgliche Läuterung gar nicht vorgesehen?

Zunächst einmal verlangt sogar das Gesetz, dass wir das digitale Votum mit einer schriftlichen Schlussabstimmung bestätigen müssen. Unsere Delegierten treffen also in einer digitalen Abstimmung eine Vorauswahl unter den drei Kandidaten. Der Sieger dieser digitalen Abstimmung steht dann auf dem gedruckten Stimmzettel, den die Delegierten per Brief abschicken. Unsere drei Kandidaten haben vereinbart, dass nur über denjenigen bei der schriftlichen Schlussabstimmung abgestimmt wird, der die digitale Vorauswahl auf dem Parteitag gewinnt. Insofern werden wir in der schriftlichen Schlussabstimmung ein eindeutiges Votum haben.

Braucht es für die Parteitags-Steuerung eine spezielle Digital-Dramaturgie?

Die Herausforderung des digitalen Parteitages ist es, dass wir das, was sonst analog stattfindet ins Digitale übersetzen müssen. Und sie können mir glauben, dass wir damit sehr viel Kreativität unterwegs sind. Wir haben in Berlin ein richtiges Fernsehstudio konzipiert und gebaut - mit spannenden innovativen Elementen. Wir setzen damit neue Maßstäbe in der Digitalisierung politischer Arbeit. Aber da will ich noch gar nicht zu viel verraten. Im Vorfeld haben unsere Delegierten zudem eine Box nach Hause geschickt bekommen mit all den Sachen, die sie sonst vor Ort bekommen. Zusätzlich natürlich versiegelte Umschläge mit allen Passwörtern.

Kann man digitale Wortmeldungen oder auch Zwischenrufe aus dem Plenum besser oder schlechter steuern?

Auf dem digitalen Parteitag gelten die gleichen Regeln wie auf einem analogen Parteitag. Wer sich zu Wort melden möchte, der kann das tun. Aber ich bin ganz ehrlich: Für uns alle und auch für mich persönlich wird das am Freitag und Samstag eine Premiere sein. Denn diese Art von Parteitag ist ein Novum für uns alle. Deshalb werden wir sicher auch neue Erfahrungen machen.

Verstehen Sie es bitte als Laienfrage – können bei Ihrem System auch zum Parteitag selbst noch Änderungen bei den Kandidaten erfolgen? Zum Beispiel, wenn plötzlich eine Frau aufsteht und ihren Hut in den Ring wirft?

Selbstverständlich hat jeder Delegierte das Recht und die Möglichkeit eigene Vorschläge für einzelne Wahlämter auf dem Parteitag zu machen. Insofern ist das auch noch auf dem Parteitag möglich.

Kann ein digitaler Parteitag überhaupt eine Abschieds-Plattform für Frau Kramp-Karrenbauer sein. Oder kommt ihr gefühlsmäßig am Ende die – sagen wir mal – erzwungene Abstandsregel eher zugute?

Die CDU ist Annegret Kramp-Karrenbauer zu Dank verpflichtet. Sie hat sich in einer nicht ganz einfachen Zeit mit großem Einsatz in den Dienst unserer Partei gestellt. Sie hat auch entscheidend dazu beigetragen, dass das Verhältnis zwischen CDU und CSU heute so gut wie nie ist. Das ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der gesamten Union. Und sie hat letztlich mit ihrer Entscheidung ihr eigenes persönliches Interesse hintenangestellt. Sie hat stets nach dem Motto „Erst das Land, dann die Partei, dann die Person“ gehandelt. Aber ein digitaler Parteitag ist natürlich auch bei einer Verabschiedung aus dem Amt nicht so schön wie ein persönliches Treffen aller Delegierter.

Die Diskussionen um den neuen Vorsitzenden laufen ja nun schon viele Wochen und ursächlich gab es auch immer eine natürliche, weil gelernte Verknüpfung mit der K-Frage. Nun soll das plötzlich irgendwie wieder entknüpft werden. Glauben Sie, dass die Delegierten frohen Mutes dieser Trennung folgen werden?​

Es ist keine Neuigkeit und sogar eingeübte Praxis, dass CDU und CSU zusammen den gemeinsamen Kanzlerkandidaten bestimmen. Das gilt auch für die kommende Bundestagswahl. Die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU werden hierzu zum geeigneten Zeitpunkt einen Vorschlag machen. Und deshalb gilt es einen Schritt nach dem anderen zu machen. Wir wählen jetzt unseren Vorsitzenden und bestimmen dann den Kanzlerkandidaten. Über dieses Vorgehen gibt es in der Partei große Einigkeit.