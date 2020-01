Skeptikern den Wind aus den Segeln nehmen

Zwei Monate sind vergangen, seitdem die Dortmunderin Anita Lahbabi in einer E-Mail an die Heimatzeitung die aus ihrer Sicht katastrophalen Zustände in der Voliere am Seilersee kritisiert hatte. Nach dem Artikel unserer Zeitung gab es nicht nur jede Menge Reaktionen von Passanten, die regelmäßig und mit Freude bei den Vögeln vorbeischauen, sondern auch von Axel Raue. Der Vorstand des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH) regte bei seinen Mitarbeitern an, Schilder mit Erklärungen zu den Bewohnern der Voliere und deren Herkunft aufzustellen.

Vergangene Woche wurden die Rahmen für die beiden Tafeln einbetoniert, am Dienstag die Tafeln daran angebracht. Eckehardt Schröder, beim SIH zuständig für Stadtbildpflege Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze, Sportstätten, Baumpflege und eben die Voliere, hat zusammen mit Pressesprecher Marc Giebels Folgendes formuliert: „Liebe Besucherinnen und Besucher, in dieser Voliere werden beschlagnahmte Tiere aus nicht artgerechter Haltung gepflegt und fachlich betreut. Daher können manche Vögel Befiederungsstörungen oder körperliche Einschränkungen aufweisen . . .“ Schröder sagt: „Wir wollen die Tiere darstellen und beschreiben, was wir hier tun.“ Wenn die Informationen nicht ausreichen, dann gibt es noch eine Telefonnummer und eine E-Mai-Adresse (siehe rechts) für Nachfragen.

„Wir wurden von vielen Spaziergängern angesprochen, dass sie die Kritik der Frau aus Dortmund nicht nachvollziehen können“, erzählt Schröder.

Samantha hat sich vor der „Männerlosigkeit“ erholt

Kakadudame Sammy hat sich gut erholt. Foto: Jennifer Katz

Beim Rundgang entlang der Voliere ist auch Weißhaubenkakadu-Dame Samantha zu sehen. Sie hangelt sich am Gitter entlang und begrüßt den SIH-Mitarbeiter. Der freut sich, dass sich ihr Zustand durch den Kauf ihres Artgenossen Sam, der dank der Spendenaktion im vergangenen Sommer angeschafft werden konnte, deutlich verbessert hat. Sah sie noch vor ein paar Monaten aus wie ein „gerupftes Huhn“, so hat sie sich nun zur halbwegs ansehnlichen Vogel-Dame gemausert. Ein Paar ist aus Sammy und Sam noch nicht geworden – das kann bei Kakadus dauern. „Sie beschnuppern sich“, beschreibt Schröder den aktuellen Beziehungsstatus.

Bei den Pfauen im Außengehege hatte es schon vor längerer Zeit „gefunkt“, der zweifache Nachwuchs ist bereits sieben Monate alt und wächst ordentlich. „Wir hoffen auf weiteren Nachwuchs“, sagt Schröder. Die Pfauen-Familie und die übrigen Gehege-Bewohner können sich auf ein neues Zuhause freuen: Das Domizil wird derzeit umgestaltet. „Hühner pudern sich ja gerne, deshalb legen wir einen Sandspielplatz an. Das Häuschen im vorderen Bereich kommt weg, eine Art Bachlauf ist geplant“, zählt der SIH-Bereichsleiter auf, was derzeit alles in Angriff genommen wird. Auch neue Bewohner sollen in diesen Bereich einziehen: „Zum Frühjahr hin sollen Perlhühner und weitere Rassen kommen.“

Auf Nachwuchs bei einem noch nicht lange am Seilersee beheimateten Diamanttäubchen-Paar hoffen die SIH-Vogel-Freunde ebenso. „Vermehrt“ hat sich die Wellensittich-Familie, wie Schröder berichtet: „Mehrere ältere Menschen haben uns ihre Tiere gebracht, aus unterschiedlichen Gründen – teils unter Tränen. Sie kommen regelmäßig vorbei und bringen auch Futter mit.“ Stichwort Futter: Vor allem die Spezialnahrung, die Sam und Sammy benötigen, ist teuer. Daher sind Interessierte aufgerufen, Patenschaften für die Bewohner der Voliere zu übernehmen.

Eine traurige Nachricht gab es allerdings vor vier Wochen: Der Nymphensittich, der bereits vor fast 15 Jahren einbeinig in die Voliere kam, ist gestorben. Vermutlich war es Altersschwäche.