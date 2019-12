Simon Koch: „Wir müssen das Beste aus uns herausholen“

Erfolgreiches Krankenhaus-Management ist in diesen bewegten Zeiten offenbar wahrlich nichts für Verwaltungs-Softies. Angesagt sind eine von Wissen getragene Dynamik, realistische Denkansätze bei gleichzeitiger offensiver Lockerheit. Gaben, mit denen – so ein erster Gesprächseindruck in dieser Woche – auch der neue Geschäftsführer des Iserlohner Agaplesion Krankenhaus Bethanien – ausgerüstet sein könnte. Wie berichtet hat Simon Koch vor rund zwei Monaten als Nachfolger von Interimsgeschäftsführerin Maria Theis auf dem Geschäftsleitungsstuhl des Hauses an der (noch) Hugo-Fuchs-Allee Platz genommen. Und zweifelsohne hat der gebürtige Mühlheimer mit seinen 34 Jahren auch bereits einen beeindruckenden Ausbildungs- und Karriereweg durch Hörsäle und Führungsetagen hingelegt. Vor allem ist Koch in seinen Denkansätzen zweifelsohne Realist, der seine Pläne und Gedanken zum Machbaren auf empirische Erkenntnisse und Motivations-Notwendigkeiten stützt. Beim ersten „Lage-Gespräch“ mit der Heimatzeitung gab er unaufgeregte Einblicke in seine (Zukunfts-)Gedanken.



Herr Koch, Sie machen im ersten Moment unseres Kennenlernens einen durchaus ausgeglichenen, wenn nicht sogar zufriedenen Eindruck.

Simon Koch Dem kann ich wenig hinzufügen.

Wie zufrieden sind Sie denn mit dem „Bethanien“?I

Ich habe – und das habe ich allen auch schon so gesagt - hier ein total nettes, sympathisches, engagiertes Team vorgefunden. Das gilt für dieses Haus, aber eben auch für den Agaplesion-Konzern. Von daher also: Super zufrieden! Was wir aber sicherlich machen müssen, ist: Wir müssen an die Strukturen ran. Ein Krankenhaus dieser Größenordnung muss das, was es macht, einfach gut machen.

Heißt konkret?

Wir dürfen uns nicht in alten Strukturen ausruhen, sondern wir müssen uns weiterentwickeln, müssen die Strukturen effizient gestalten. Was nicht heißt, auf Teufel komm raus jeden Euro zu sparen, sondern zu erreichen, dass die Arbeit, die erledigt werden muss, möglichst schnell und im Sinne des Patienten erledigt wird. Das wiederum reduziert nach meiner festen Überzeugung die Stresshöhe bei den Mitarbeitern. Wer in klaren Strukturen arbeitet, erreicht mehr und geht anschließend zufriedener nach Hause, als derjenige, der in einem Tohuwabohu arbeitet und zwölf Sachen gleichzeitig machen muss.

Das heißt aber auch, dass im Gegensatz zu vielen Äußerungen aus dem politischen Groß-Raum, Sie an eine Daseinsberechtigung und Überlebenschance eines Hauses wie dem „Bethanien“ tatsächlich glauben?

Unbedingt. Und das nicht nur, weil ich jetzt hier sitze. Ich denke, alles unter zweihundert Betten wird ein Problem. Und auch Zweihundert-Betten-Häuser ohne Konzernanschluss können definitiv Probleme darstellen. Allein schon zum Beispiel in Bereich des Einkaufs. Ja, ein Haus unserer Größenordnung mit diesem Setting ist überlebensfähig, aber es ist mit Sicherheit kein Selbstläufer. Dafür muss man arbeiten.

Würde eine erfolgreiche Zukunft eher eine weitere Spezialisierung voraussetzen und erforderlich machen oder muss das Angebot sogar erweitert oder verbreitert werden? Müssten Sie zu Beispiel versuchen, wieder eine Chirurgie ans Haus zu holen?

Eine spannende Frage. Und eine Frage, wie man das definiert. Wenn Sie ein Portfolio im Haus haben, das läuft, dann müssen Sie versuchen, mehr Querschnittsbereiche dazuzubekommen, um mehr Synergien aus diesen Bereichen heben zu können. Etwas vollkommen Fachfremdes ans Haus zu holen, wäre totaler Quatsch. Aber wir gehen den anderen Weg. Ab Januar werden wir mit der Sektion der Neurologie in Anbindung an die innere Abteilung eben solche Synergien mit Diagnostik, Kardiologie und Geriatrie nutzen. Solche Maßnahmen sind allerdings für ein Haus unserer Größenordnung auch unabdingbar. Von allem „ein bisschen“ anzubieten, ist keine Option.

Ihre Gynäkologie unter Prof. Dr. Ashour ist weit über die Grenzen Iserlohns hinaus bekannt und ein Leuchtturm-Markenzeichen für das Haus, zieht Patientinnen auch aus anderen Räumen nach Iserlohn. Muss man versuchen, so etwas auch mit anderen Abteilungen zu schaffen, um zu überleben?

Ich glaube schon. Aber das ist für die verschiedenen Fachbereiche natürlich unterschiedlich schwierig. Eine „normale“ kardiologische Abteilung ohne das Spektrum von Spezialuntersuchungen hat es da natürlich viel schwieriger, da Sie im Umkreis von zwanzig Kilometern wahrscheinlich drei Konkurrenzkliniken haben, die ähnliches machen. Hier können sie sich also nicht über die besondere Leistung, die sie anbieten, qualifizieren. Sondern sie müssen es über die Qualität machen. Aber genau das muss eben unser Anspruch sein: Das, was wir machen, muss einfach gut sein und wir müssen das Beste aus uns herausholen, um damit unseren guten Ruf zu zementieren. Auch - und gerade auch - in der Umgebung.

Allerdings sind in diesen Zeiten die Anforderungen der Patientinnen und Patienten an den wahrscheinlich nicht minder kosten-kritischen Hotellerie-Bereich der Krankenhäuser nicht von Pappe. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auf Basis Ihrer – sagen wir mal vorsichtig – historisch wertvollen Bausubstanz nicht ganz einfach ist, mitzuhalten?

Das ist einfach das Problem. Im Bestand alles neu zu bauen, ist in der aktuellen Situation nicht machbar. Wir renovieren, haben gerade die Neurologie neu gemacht, werden nächstes Jahr weitere Stationen erneuern. Das auch wird definitiv erwartet, weil sich die Patienten die Kliniken einfach aussuchen. Das gilt nicht für die Notfälle, die per RTW kommen, aber bei den anderen ist die Anspruchshaltung eben eine andere als vor dreißig Jahren. Das ist grundsätzlich auch nicht schlimm, denn es betrifft alle. Und wir versuchen natürlich auch Schritt zu halten. Aber persönlich glaube ich, dass der Fokus immer noch auf exzellenter medizinischer Qualität liegen muss. Darum ist der Patient da. Er soll und muss so schnell wie möglich gesunden.

Ein großes Problem Ihrer ganzen Branche ist die Versorgung mit Fachkräften. Sie haben einen jüngeren Blick auf die Szene und auf die Entwicklungen. Ist der Engpass eigentlich unabwendbares Schicksal, das vom Himmel gefallen ist, oder war das zu erwarten?

Das hätte man vor zehn oder fünfzehn Jahren schon erkennen können, denn das ist in den Jahren immer wieder in unterschiedlichen Formen aufgeploppt. Mal waren es die Ärzte, mal waren es die Pflegekräfte, jetzt sind es irgendwie alle. Das ist jetzt einfach so und hat aber auch mit bestimmten Fragestellungen zu tun. Ist es wirklich so, dass im Krankenhausbereich so unfassbar schlecht bezahlt wird? Ist es wirklich die Bezahlung, die den Ausschlag gibt oder sind es im Pflegebereich eher die Arbeitsbedingungen und dass man mit den Angestellten vernünftig umgeht? Ihnen ein Setting schafft, das signalisiert: Ja, Ihr müsst viel arbeiten, aber Ihr werdet nicht ausgebeutet! Da gehört dann eben auch ein weitergehendes Interesse des Arbeitgebers an seinen Mitarbeitern dazu. Darum hätte man sich früher kümmern müssen, dann stünde man heute nicht vor dieser dramatischen Situation.

Die ja alle Teile des Krankenhausbetriebs betrifft. Auch die Ärzteschaft. Können Sie sich das unübersehbare Fehlen von deutschem Ärzte-Nachwuchs erklären?

Nicht wirklich. Die deutschen Universitäten bringen ja immer noch deutsche Ärzte hervor.

Wohin gehen die denn dann?

Das ist eine Frage, die ich all meinen bisherigen ärztlichen Direktoren gestellt habe - und keiner konnte mir darauf eine plausible Antwort geben.

Gehen die ins Ausland?

Da habe ich meine Zweifel, dass tatsächlich mehr als zehn oder fünfzehn Prozent der deutschen Ärzte ins Ausland gehen.

In die Pharmaindustrie und in die Wirtschaft?

Ein Teil definitiv, weil da auch noch einmal andere Gehälter gezahlt werden. Und andere Arbeitszeiten herrschen. Aber nach meiner Rechnung müssten immer noch rund fünfzig Prozent übrig sein.

Ich bin als Außenstehender übrigens auch der Meinung, dass der Abiturient, der es nur auf einen Notenschnitt von 3,5 gebracht hat, kein schlechter Arzt sein muss. Sie auch?

Danke! Da bin ich bei Ihnen! Was interessiert mich die Abiturnote meines Arztes, der vielleicht auf Schule keine Lust hatte, der aber sagt: Ich will den Leuten helfen und meine Heilkunst im Wortsinn einsetzen.

Die Iserlohner Krankenhausgeschichte hat viele – zum Teil einschneidende - Veränderungen erleben müssen. Die jüngste ist die zügigst betriebene Schließung des Letmather Marienhospitals. Bei Ihrem erheblichen Mitarbeiterbedarf in allen Bereichen hätte man eigentlich erwarten können, dass es zu einer starken Wechselbewegung von Letmathe zu Ihnen gekommen wäre. Ist es aber nicht. Warum nicht?

Dafür habe ich bis dato auch keine Erklärung.

Kann es eine Verunsicherung sein, dass ein Arbeitsplatz hier im Haus eben auch nicht wirklich sicher sein könnte?

Davon habe ich auch gehört und dass das Bethanien vielleicht das nächste Haus sein könnte, dass möglicherweise zur Schließung anstünde. Das sehe ich allerdings vollkommen anders. Natürlich ist die Krankenhaussituation im ganzen Land derzeit ein wildes Feld. Ich glaube allerdings, dass durch die Marktbereinigung in Iserlohn das Krankenhaus-Setting hier zunächst einmal gesetzt ist. Garantien gibt es nirgendwo in der heutigen Wirtschaft, aber zwei nahezu gleichgroße Krankenhäuser, die ihre Patienten ja nicht nur aus der unmittelbaren Stadt selbst bekommen und die sich auch vom Spektrum her gut ergänzen, ist wohl eine Situation, die in den nächsten Jahren in Iserlohn so bleiben wird.

Ihr vorrangiges Ziel für 2020?

Nach den ganzen Veränderungen – auch in der Haus-Führung - der letzten Monate und Jahre in ruhiges Fahrwasser zu kommen und die ganzen strategischen Ziele, die man sich gesetzt hat, in Angriff nehmen und umsetzen zu können.