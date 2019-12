Silvester in Iserlohn: Böllern ist nicht überall erlaubt

In wenigen Tagen verabschieden wir das laufende Jahr und begrüßen das neue mit (mehr als) einem lauten Knall. Um Mitternacht erstrahlt der Himmel in leuchtenden Farben, die Raketen schießen mit einem lauten Heuler gen Himmel, und auch auf der Straße funkelt es aus den kleinen und großen Fontänen und der Wunderkerzen.

Doch Obacht: Nicht überall können die Feuerwerkskörper ungehindert abgefeuert werden. Denn das Sprengstoffgesetz sieht vor, dass Pyrotechnik in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten ist.

Sorge besteht auch bei vielen, wenn zu nah am eigenen Haus geböllert wird. Auch die Eheleute Jens und Ina Hanke aus Hennen haben in den letzten Jahren einige unschöne Situationen miterlebt. Denn Nachbarn und Passanten hatten direkt neben dem Haus ihre Raketen gezündet. „Wir leben in einem Fachwerkhaus und das ist nun mal brandempfänglicher. Laut Sprengstoffgesetz darf neben unserem Haus demnach nicht geböllert werden“, erklärt Ina Hanke. Die gebürtige Hennenerin lebt bereits seit ihrer Geburt in dem mittlerweile fast 200 Jahre alten Fachwerkhaus. Die Sorge, dass beim jährlichen Böllern zu Silvester etwas schief gehen könnte, ist daher groß.

In den vergangenen Jahren ist es immer wieder dazu gekommen, dass feiernde Personen zwischen den Fachwerkhäusern (auch das Nachbarhaus ist eines), wo auch das Auto des Ehepaars steht, ihre Raketen starteten. Jens und Ina Hanke haben gleich das Gespräch gesucht und die Leute gebeten, einen größeren Abstand einzunehmen. „Wir haben sie auf das Sprengstoffgesetz hingewiesen und erklärt, welche Gefahren bestehen, jedoch hat das nur wenig gebracht“, sagt Jens Hanke.

In diesem Jahr hat sich das Paar an die Stadt für Hilfe gewandt. In einer Pressemitteilung weist die Stadt ebenfalls darauf hin, einen Sicherheitsabstand von mindestens acht Metern einzuhalten.

Feuerwerk stellt für Tiere eine Gefahrensituation dar

Doch Feuerwerk kann nicht nur für brandempfängliche Häuser gefährlich werden, sondern auch für Tiere. „Für Tiere ist das zunächst eine Überflutung an Reizen“, erklärt Tierarzt Dr. Christoph Mählmann aus Iserlohn. Es gebe Hunde und Katzen, die sich kaum am Feuerwerk stören, aber bei vielen lösen die lauten Knalle auch panische Angst aus - und das nicht nur beim eigenen Haustier, sondern auch bei den Tieren im Wald. Die Reaktion eines Tieres in einer potenziellen Gefahrensituation ließe sich auch schwer einschätzen. Einer Panikattacke kann vor Silvester teilweise entgegengewirkt werden. „Man sollte das Tier rechtzeitig aus der Schusslinie bringen, dorthin wo es sich nicht schnell verletzen kann. Zudem gibt es natürliche Präparate und Medikamente, die die Angst lösen“, erklärt der Tierarzt.