Sieben weitere Infektionen am Wochenende

Kreis. Im Märkischen Kreis gibt es sieben neue Infektionen, davon vier in Iserlohn und eine in Hemer.

Nach dem Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Märkischen sieben weitere labortech-nachgewiesene Coronainfektionen, eine in Hemer, vier in Iserlohn, eine in Lüdenscheid und eine in Menden. Eine Person aus Menden hat die Erkrankung überstanden und konnte aus der Quarantäne entlassen werden. Die abschließende Abstrichuntersuchung der Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises in einer Wohngruppe eines Altenheims in Menden ist negativ ausgefallen. Die betroffenen Bewohner können heute aus der Quarantäne entlassen werden. Die Einrichtung kann ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen.

Aktuell sind 31 Personen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 92 Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkischen Kreis 660 Corona-Fälle. 598 Männer und Frauen haben den Virus überwunden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Balve, Herscheid, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Plettenberg sind derzeit sechs Kommunen coronafrei. Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.

In Iserlohn gibt es Stand Montagvormittag zehn Infizierte, 131 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und fünf Tote. In Hemer gibt es einen Infizierten, 62 Gesundete, eine Kontaktperson und einen Toten.