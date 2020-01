Sie sind da, wenn man sie braucht

1. Dezember, 23.32 Uhr. Der Meldeempfänger von Jörg Döring piepst lautstark. Die Nachtruhe des Feuerwehrchefs nimmt ein schnelles Ende. „Iserlohn, Feuer 2, Explosion, Kurt-Schumacher-Ring 20“. Er setzt sich in sein Auto, über Funk hört er, dass sich das Feuer über mehrere Geschosse ausbreitet, zusätzlich eine Person vermisst wird. Angekommen am Wohn- und Geschäftshaus verschafft er sich einen Überblick.

Im ganzen Haus brennt es, es herrscht Einsturzgefahr. Die Flammen drohen auf die umliegenden Häuser überzugreifen. Fünf Feuerwehrtrupps durchsuchen das Innere des Gebäudes. „Sie sind auf gut deutsch in der Hölle auf Erden, um Menschen, die sie nicht kennen, das Leben zu retten.“ Von außen wird von acht Stellen versucht, das Feuer in den Griff zu bekommen. Es gelingt. Niemand wird in dieser Nacht verletzt, auch das Übergreifen auf andere Häuser kann verhindert werden. Insgesamt sind in dieser Nacht über 300 Kräfte im Einsatz.

Den Brand am Kurt-Schumacher-Ring 20 werden die Einsatzkräfte nicht so schnell vergessen. Foto: Michael May

„Dieser Einsatz löst ein Gefühl in mir aus, das kaum zu beschreiben ist“, sagt Jörg Döring auf der Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr im Goldsaal der Schauburg. Diese Entschlossenheit, die er in den Augen sämtlicher Einsatzkräfte gesehen hat, diesen Mut, den sie gezeigt haben, dieses Vertrauen, was sie bewiesen haben. „Ich möchte allen dafür danken.“

Doch dieser Dank gelte nicht nur für diese spezielle Nacht, sondern auch für die „alltägliche Professionalität“, die alle – sowohl die Berufs- als auch die Freiwillige Feuerwehr – an den Tag legen würden. Eben nicht nur bei diesen Großereignissen, wie am Kurt-Schumacher Ring, sondern auch bei den 780 Verkehrsunfällen, den 17 Gasalarmen, den 201 Ölspuren, den acht Gefahrstoff-Einsätzen oder den insgesamt 14.321 Rettungseinsätzen mit Notarzt, Krankenwagen oder Hubschrauber.

Dazu kamen im vergangenen Jahr noch 537 Brandeinsätze, zu denen die Feuerwehr in neun von zehn Fällen in der zehnten Minute mit den ersten Einsatzkräften vor Ort ist. „Das ist eine leicht Verbesserung zu den Vorjahren. Aber wir werden natürlich weiter daran arbeiten“, sagt Döring.

Personalnot wurde hervorragend aufgefangen

„Unsere Sicherheit liegt bei Ihnen in guten Händen“, bedankt sich auch Karsten Meininghaus als stellvertretender Bürgermeister für die Dienste der Feuerwehr. Und das, obwohl die Personalsituation 2019 ein großes Thema war und vermutlich auch erst einmal noch bleiben wird. „Wir lagen zehn Prozent unter der Deckung im Einsatzdienst“, erklärt Döring. Dies sei durch vermehrte Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr sowie der hohen Dienstbereitschaft der Kollegen aus der Berufsfeuerwehr hervorragend aufgefangen worden, so dass die Bürger die Personalnot in keiner Weise gespürt hätten. Eine Dauerlösung sei diese erhöhte Arbeitsbelastung aber natürlich nicht. Dementsprechend erfreulich sei die Einstellung von 15 neuen Kollegen sowie die Teil-Auslagerung des Krankentransportes an die Malteser zum Jahreswechsel gewesen.

Und dann sind da auch noch die verborgenen Helden, denen Feuerwehrchef Jörg Döring an diesem Abend danken möchte. Denjenigen, die für die Kinder da sind, wenn der Mann oder die Frau schnell los muss, die nachts allein im Bett liegen, wenn der Partner oder die Partnerin in den Flammen ihr Leben riskieren. „Deswegen haben wir hier und heute mit dem Goldsaal auch einen etwas anderen Rahmen gewählt als sonst. Wir wollen auch Ihnen danken. Sie sind eine große Unterstützung – auch ohne Uniform.“