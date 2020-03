Sicherung von Unternehmen und Jobs

Iserlohn. Antrag der Fraktion der SPD

Die SPD-Fraktion im Rat bringt ein „Iserlohner Maßnahmenpaket zur Sicherung von Unternehmen und Arbeitsplätzen“ ins Gespräch. In einem Schreiben an den Ersten Beigeordneten Michael Wojtek heißt es, dass „die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auch am Wirtschaftsstandort Iserlohn nicht spurlos vorübergehen“. Das müsse Anlass sein, auch vor Ort pragmatische Unterstützung für betroffene Unternehmen zu organisieren. Die SPD-Ratsfraktion schlägt ein kommunales Maßnahmenpaket vor, mit dem ein Beitrag geleistet werden soll, Unternehmen vor Insolvenz zu bewahren und Arbeitsplätze dauerhaft zu erhalten.

„Wir begrüßen ausdrücklich, dass auf Bundesebene durch ein öffentlich gefördertes Kurzarbeitergeld Beschäftigte vor Arbeitslosigkeit geschützt werden sollen und die Auflage eines unbegrenzten Kreditprogramms helfen soll, Liquidität in den Unternehmen sicherzustellen“, heißt es weiter. Diese Programme müssten durch ein kommunales Hilfspaket flankiert werden. Die städtischen Tochtergesellschaften seien hierbei zu beteiligen. „Denn wir wissen schon heute, dass auch bei uns unterschiedliche Branchen und Unternehmen von der Krise betroffen sind. Gastronomie, Hotels, Dienstleister, Messebauer, Freiberufler, Künstler und so weiter müssen die drastischen Veränderungen im öffentlichen Leben verkraften“, schreibt die SPD.

Folgende Bestandteile für das Maßnahmenpaket werden genannt: Kurzfristige Erleichterungen/Anpassungen bei Gewerbesteuervorauszahlungen, Gewerbesteuerstundungen, Stundung von Grundbesitzabgaben, Stundungen bei anstehenden Zahlungen für Energiekosten, Hilfestellung bei der Antragstellung für die Kreditprogramme, Kooperation mit Sparkasse und anderen Kreditinstituten, Einrichtung einer städtischen Hotline für Unternehmen, Freiberufler und so weiter. Über Ergänzungen würde sich die SPD-Fraktion freuen. Für den Bereich Kultur und den nicht kommerziellen Sport sei zu prüfen, welche Hilfsangebote erforderlich sind. „In außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten wollen wir als SPD-Fraktion deutlich machen, dass Rat und Verwaltung ein klares Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Stadt setzen“, heißt es abschließend.