Service Martin in Iserlohn verkauft Mundschutz gegen Corona

Iserlohn. Martin Radojcic von Service Martin verkauft Atemschutzmasken in seinem Laden. Die Atemschutzmasken sind auch über „Iserlohn hilft“ erhältlich.

Auch „Service Martin“-Inhaber Martin Radojcic setzt sich dafür ein, die Ansteckungsrate des Coronavirus einzudämmen. Dafür hat er über seinen Großhändler Atemschutzmasken geordert, die seit Freitag in seinem Laden in Iserlohn vorliegen. Das teilte er am Wochenende über die sozialen Medien mit. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute die aktuelle Lage nicht ernst genug nehmen“, sagt er. Es sei ihm wichtig, dass jeder darauf achte, die Menschen in der eigenen Umgebung zu schützen. „Ich weiß, dass die Masken nur einen kleinen Schutz bieten, aber das ist immer noch besser als gar kein Schutz“, erklärt er.

Im Internet habe er mitbekommen, dass die Mundschutzmasken zu horrenden Preisen angeboten werden. Martin Radojcic verkauft die Masken nach eigener Aussage zum Einkaufspreis von drei Euro pro Stück. „Ich gebe zu, dass ich erst überlegt hatte, die Masken ein wenig teurer zu verkaufen“, gesteht er. „Aber ich finde es geschmacklos, daraus jetzt ein Geschäft zu machen.“ Insgesamt 600 Masken habe er auf Lager.

Um besonders auch seine Kunden zu schützen, die mit ihrem Durchschnittsalter von 70 Jahren zur Risikogruppe gehören, hat Martin Radojcic ab Montagabend vorsorglich seinen Laden auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Masken könne jeder, der eine benötige, dennoch bekommen. „Ich habe mich bereits bei der Aktion ,Iserlohn hilft’ angemeldet. Wer eine Maske benötigt, kann sich beim Organisationsteam melden oder auch eine Nachricht über die sozialen Medien an meinen Laden schicken“, teilte der Einzelhändler mit.