Lange hat man nichts mehr gehört vom Ausbau der Seilerseestraße. Und zu sehen ist da schon gar nichts. Somit sind auch die rund ein Jahr alten Äußerungen von Straßen NRW längst wieder Geschichte. Damals war verkündet worden, dass in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit dem Abschnitt zwischen Landhauser Straße und Baarstraße begonnen werden sollte – einschließlich des Baus eines Regenrückhaltebeckens. Geschehen ist diesbezüglich bis heute bekanntlich nichts. Die aktuelle Auskunft von Straßen NRW in Hagen: Ende des Monats sollen für diesen Abschnitt die Ausschreibungsunterlagen vorliegen die dann Ende April veröffentlicht werden sollen, berichtet Behörden-Sprecher Andreas Berg auf Anfrage. Baubeginn soll dann im Sommer sein, zu rechnen sei mit einer Bauzeit von einem Jahr.

Regenwasserkanalbis zur Baarstraße

Zunächst, so Andreas Berg, sollen sich die Arbeiten auf den Bau des Regenrückhaltebeckens konzentrieren. Weiterhin soll von der Landhauser Straße bis zur Baarstraße entlang der Seilerseestraße ein Regenwasserkanal verlegt werden. Wann dann mit dem eigentlichen Straßenbau begonnen wird, steht nach Angaben von Straßen NRW noch nicht fest. Ziel ist es jedenfalls, bis Sommer 2021 diesen Abschnitt fertiggestellt zu haben.

Und wann dann das eigentliche Herzstück beim Ausbau der Seilerseestraße, also der Abschnitt zwischen Landhauser Straße und der Autobahnanschlussstelle Seilersee, in Angriff genommen wird, ist noch nicht absehbar. Sprecher Andreas Berg hält es für möglich, dass bis Sommer 2021 alle Vorbereitungen abgeschlossen sein könnten, so dass nach Abschluss des ersten Bauabschnitts bis zur Baarstraße zeitnah mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden könnte.

Einige grundsätzliche Entscheidungen scheinen derweil getroffen worden zu sein. So erklärt der Sprecher von Straßen NRW, dass die Grundstücksverhandlungen inzwischen abgeschlossen worden seien. Zwar bleibt es dabei, dass das ursprüngliche Ziel, dass der Abschnitt durchgängig über mindestens drei Fahrstreifen verfügen soll, nicht mehr realisiert werden kann. Immerhin aber sollen es die nun erzielten Verhandlungsergebnisse ermöglichen, dass der für den Verkehrsfluss bedeutsame Rechtsabbiegestreifen von der Seilerseestraße zur Landhauser Straße nach dem Ausbau doppelt so lang ausfallen soll, wie bisher.

Neuer Knotenpunktmit Ampelanlage

Ansonsten, so Sprecher Andreas Berg, bleibe es bei den Grundzügen der Planung: Begradigung der „Schikane“ und Zusammenlegung der Einmündungen In der Calle und Seeuferstraße zu einem Knotenpunkt, der dann mit einer Ampelanlage samt Fußgängerüberweg ausgestattet wird. Aber so oder so: Geduld ist weiterhin gefragt. Erst einmal soll im Oktober der Hauptstadtflughafen BER ans Netz gehen . . .