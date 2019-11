„Schwatten Freitach“ gibt’s auch bei uns

Iserlohn. Statt eines „Black Friday“ lädt die Iserlohner Werbegemeinschaft am 29. November zum „Schwatten Freitach“ in die City. 60 Läden machen mit.

„Wir wollen zeigen, dass sich der Iserlohner Einzelhandel an einem solchen Tag durchaus mit Online-Angeboten messen lassen kann“, sagt Sebastian Schöler aus dem erweiterten Vorstand der Iserlohner Werbegemeinschaft und spielt auf den „Black Friday an“, den weltweiten Tag der vorweihnachtlichen Sonderangebote, der sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit auch in Deutschland erfreut. Da wollen die heimischen Einzelhändler nicht hinten an stehen und starten auf Initiative der Werbegemeinschaft am Freitag, 29. November, ihren eigenen „Black Friday“ – und weil der Name mittlerweile urheberrechtlich geschützt ist, heißt er in der Waldstadt „Schwatter Freitach“.

Gute Resonanz auch ein Erfolgfür die Werbegemeinschaft

Gemeinsam mit Volker Hellhake (2. Vorsitzender) und Harun Koc (Kassierer) stellte Schöler die Aktion am Mittwoch vor und versprühte dabei großen Optimismus. „Wir freuen uns total, dass tatsächlich rund 60 Einzelhändler und Gastronomen mitmachen, das ist auch ein gutes Signal für unsere Arbeit,“ sagte Harun Koc, der bei den Mitgliedern der Gemeinschaft für die gemeinsame Aktion geworben hatte und durchweg auf offene Ohren gestoßen war. So sind von Schuhgeschäft bis Drogerie, Modehaus bis Handy-Store, Eiscafé bis Juwelier, Parfümerie bis Elektro-Markt fast alle mit dabei. Ziel des „Schwatten Freitachs“ sei es, die Menschen in der Stadt zu halten: „Sie brauchen nicht nach Dortmund oder Hagen oder ins Netz, um an diesem Tag super Schnäppchen machen zu können. Einen schmucken Weihnachtsmarkt gibt’s als Bonbon noch dazu.“

Und auch genügend Zeit. Die Geschäfte haben an diesem Tag allesamt bis 21 Uhr geöffnet. „Das ist garantiert, keiner schließt früher, wenn’s vielleicht nicht so läuft wie erhofft“, sagt Volker Hellhake. Und natürlich gebe es ohne Ende Angebote in den mitmachenden Geschäften – bis zu 70 Prozent Rabatt seien drin. Hinzu kommen viele Aktionen, mit denen die Händlerschaft ihre Kundinnen und Kunden ein wenig verwöhnen wollen.

Weiterer Pluspunkt des „Schwatten Freitachs“ ist die Möglichkeit, ab 17 Uhr in den Parkhäusern der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (Ohl, Altstadt und Stadtbahnhof) kostenlos parken zu können – wer möchte, auch bis zum nächsten Morgen, denn die City-Gastronomie lädt nach dem Shoppen zum Verweilen ein, und „vielleicht muss der ein oder andere ja ohne Auto den Heimweg antreten“, wie es Sebastian Schöler ausdrückte. „Für diese Unterstützung, die aufgrund von Umstellung der Software in den Parkhäusern auch einen finanziellen Mehraufwand darstellt, danken wir der GfW herzlich“, sagte Volker Hellhake, der wie seine Mitstreiter auf eine große Resonanz hofft.