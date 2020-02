Als Dr. Fritz Lax, der Sprecher der Iserlohner Ärzteschaft, gefragt wird, wie sehr das Coronavirus Thema in den heimischen Praxen sei, gibt er eine verblüffende Antwort: „Gar nicht.“ Wenn man ihm zuhört, erfährt man dann doch, dass sich die Ärzte mit dem Thema und der Entwicklung befassen. Innerhalb der Gemeinschaft habe es ganz aktuell E-Mail-Austausch zu dem Thema gegeben, die Ärztezeitung habe Neues berichtet. Auch habe es eine Konferenz mit Leitenden des Iserlohner Rettungsdienstes gegeben. Die Ärzte beschäftigen sich mit dem Coronavirus und seiner Ausbreitung – nur nicht in den Praxen. Denn dorthin sollen Verdachtsfälle gar nicht erst kommen.

„Hausärzte sind routinemäßig nicht mit Schutzanzügen ausgestattet“, sagt Dr. Lax. Und wenn alles nach den aktuellen Vorstellung laufe, sollen die Hausärzte auch gar nicht mit entsprechenden Patienten in Kontakt kommen, wenn es denn welche gäbe. Ursprünglich, erzählt Lax, sei der Plan gewesen, dass sich Patienten mit entsprechenden Symptomen telefonisch bei ihrem Arzt melden sollten, der dann einen Hausbesuch machen sollte. Abgesehen vom Zeitaufwand, sei das keineswegs klug. Wenn der Arzt ohne Schutzmaßnahmen Kontakt zu einem tatsächlich Infizierten gehabt habe, könne er nicht weiter praktizieren und müsse in Quarantäne. So fiele mehr oder weniger die gesamte Iserlohner Ärzteschaft aus, wenn mehrere Fälle aufträten.

Dr. Fritz Lax, Sprecher der Iserlohner Ärzteschaft Foto: Michael May

Inzwischen habe sich die empfohlene Vorgehensweise geändert. Die Hausärzte, so Lax, würden per Telefon Symptome erfragen, ebenso wie die Vorgeschichte. Wer Iserlohn seit Weihnachten nicht verlassen habe, sei eher nicht gefährdet. Bei Urlaubern, die gerade aus der Lombardei zurückgekehrt seien, sähe das schon anders aus. Bei einem tatsächlichen Verdachtsfall wird der Hausarzt dann das Gesundheitsamt des Kreises informieren, das den Fall übernehme und koordiniert mit Feuerwehr und Rettungsdienst unter Hygienemaßnahmen die Einlieferung des Patienten organisiere. Die Lungenklinik Hemer sowie Häuser in Lüdenscheid und Dortmund seien darauf vorbereitet.

Wenn Patienten ihre Ärzte vor einem Urlaub im Ausland, konkret zum Beispiel in Italien, um Rat fragen, erfahren sie natürlich von dem Risiko. „Es weiß niemand, wie sich die Lage entwickelt“, fasst Dr. Lax die Situation zusammen. „Weil wir nicht wissen, was das Virus als nächstes tut, können wir nichts machen.“ Die symptomfreie Zeit nach einer Ansteckung werde derzeit mit 14 Tagen angegeben. Wichtige Bausteine für eine Beurteilung fehlten.

Der Mediziner rät, Gelassenheit zu bewahren. „Händewaschen ist das beste, wenn man keine Desinfektionsmittel hat“, sagt er. Zu Masken als Vorbeugung rät er nicht, zumal diese auch nicht mehr zu bekommen seien, ebenso wie Schutzanzüge für Mediziner. Sinnvoll seien Masken vor allem für Infizierte, damit die Tröpfchen mit dem Virus nicht verbreitet würden.

Allerdings empfindet Dr. Lax die Aufregung um das Coronavirus, auch die mediale Präsenz des Themas, übertrieben. „Wir haben in der gleichen Zeit eine Grippeepidemie, die von der Sterblichkeit her vergleichbar ist. Darüber redet keiner.“

Wer jetzt in den heimischen Apotheken nach Atemschutzmasken fragt, wird enttäuscht. Silvia Wulf, Sprecherin der heimischen Apotheker und Inhaberin der Markt-Apotheke, berichtet, die Nachfrage sei viel höher als normal. Schon im Januar nach Bekanntwerden des Virus in China hätten viele danach gefragt. „Da war dann schnell alles ausverkauft.“ Sie spricht nicht nur für ihren eigenen Betrieb, in anderen Apotheken sehe es genauso aus.

Versuche, an Nachschub zu kommen, scheitern. Über die Lieferanten gebe es keine neuen Masken, auch weil die Hersteller in China säßen. Dort würden sie nun dringender gebraucht. Das gelte auch für Schutzanzüge, die über den Fachhandel für Ärzte und Kliniken gehandelt würden. Großhändler hätten ihr erzählt, dass ihre Aufträge bei den Herstellern in China aus dem System gelöscht würden.

Langsam werden auch Desinfektionsmittel knapp

Nur für den Eigenbedarf haben Silvia Wulf und ihre Mitarbeiter noch ein paar Masken, die sie im eigenen Labor brauchen und demzufolge auch nicht verkaufen können. Außerdem gebe es große Unterschiede bei den Masken. Geeignet seien nur solche vom Typ FFP3, die Viren, Bakterien und Pilzsporen abhielten. Einfache Masken hätten den gleichen Effekt wie ein Taschentuch über dem Mund: praktisch keinen.

Dass es keine Masken gibt, ist nur ein Aspekt des Corona-Ausbruchs in China. Silvia Wulf hat die Sorge, dass sich die teilweise bestehenden Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten noch verstärken. China sei ein weltweit führender Pharmaproduzent. „Viele Wirkstoffe werden in China produziert und derzeit nicht verschifft.“ Außerdem, so Silvia Wulf, würden viele gängige Mittel rund um die am stärksten betroffene Stadt Wuhan produziert. Und auch bei Desinfektionsmitteln werde es inzwischen schon knapp.

Selbst in den Baumärkten ist das Thema angekommen. Auch dort sind Schutzmasken, unabhängig von der Frage, ob diese überhaupt als Schutzmaßnahmen sinnvoll und geeignet sind, mittlerweile kaum noch zu bekommen, wie Johannes Steinkühler als Leiter des Iserlohner Hagebaumarktes bestätigt. „Das Loch wird nicht kleiner“, sagte er mit Blick auf die Verfügbarkeit bei seinen Lieferanten. In den nächsten sechs bis acht Wochen werde sich zeigen, ob Nachschub komme. Denn solange sind üblichweise die Container aus China unterwegs. Auch die Knappheit von Desinfektionsmitteln, die ja gerade nicht in Fernost produziert würden, kann Steinkühler bestätigen. Es sei gar nicht so einfach gewesen, Desinfektionsmittel zu bekommen, um sie für seine Mitarbeiter im Kundenkontakt zur Verfügung zu stellen.