Schützenvereine in Iserlohn haben keine Existenzängste

Gutes Wetter und viele Besucher, wie hier im vergangenen Jahr auf der Höhe, sorgen für ein Plus in der Kasse der Schützenvereine.

Iserlohn. Ein Sonderförderprogramm verspricht Vereinen bis zu 15.000 Euro. Doch kommt das für die Iserlohner Schützen infrage?

Ein einmaliger Zuschuss von bis zu 15.000 Euro – das verspricht das Land NRW jetzt mit einem Sonderförderprogramm, das vor allem gemeinnützigen Vereinen und Organisationen, die im Sinne ihrer satzungsgemäßen Aktivitäten in den Bereichen Heimat, Tradition und Brauchtum zuzuordnen sind. Eine Finanzspritze also auch für alle Schützenvereine auf dem Iserlohner Stadtgebiet? Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, wie eine Nachfrage bei den Schützen in Sümmern, Kesbern, Drüpplingsen und Iserlohn ergibt.

„Wir haben das prüfen lassen, aber man muss nachweisen, dass das Defizit in der Kasse die Existenz des Vereins bedroht – das ist bei uns nicht der Fall“, erklärt Ingo Runtemund, 2. Vorsitzender des BSV Kesbern, wieso die Förderung für die Kesberaner Schützen nicht in Frage kommt. In ihrem Fall sei es so, dass das alle zwei Jahre stattfindende Schützenfest nur die Kosten decke, also kein Gewinn erzielt werde und somit nicht zum Überleben des Vereins notwendig sei. Außerdem müsse der Verein auch keine große Schützenhalle unterhalten. „Wir lassen also lieber anderen Vereinen, die bedroht sind, den Vortritt“, sagt Runtemund.

Anderen Vereinen den Vortritt lasse

Ähnlich sieht das auch Rainer Lewe, Vorsitzender des BSV Drüpp­lingsen: „Wir sind gesund aufgestellt und haben abgesprochen, dass diese Förderung den Vereinen zu Gute kommen sollte, die durch Corona in eine Schieflage geraten sind.“

Auch der Iserlohner Bürger-Schützen-Verein wird nicht auf das Sonderförderprogramm zurückgreifen, erklärt Oberst Wolfgang Barabo: „Wir sind nicht in Not, bei anderen Vereinen sieht das ganz anders aus – und die sollten von dieser Förderung profitieren können.“ Hinsichtlich des Schützenfestes sei es so, dass Gewinne vor allem bei gutem Wetter und entsprechenden Besucherzahlen erzielt werden. Diese potenziellem Verluste aber bei der Bezirksregierung geltend zu machen, sei weder möglich noch sinnig. Laufende Kosten könne der Verein trotz der Krise decken. Dennoch freut sich Barabo, wenn andere Vereine so aus ihrer Notlage kommen können.

Antragstellung ganz genau überprüfen

Ob die Sümmeraner Schützen das Hilfspaket in Anspruch nehmen werden, stehe aktuell noch nicht fest, so Geschäftsführer Frank Brandt. Auf dem Zettel der St.-Sebastian-Schützen stehe jetzt also, die Bedingungen sauber zu prüfen und zu schauen, ob die Finanzspritze für den Verein in Frage kommen kann. Die doch sehr vagen Bedingungen des Programmes und erste Nachfragen bei der Bezirksregierung hätten die anfängliche Freude über das Förderprogramm gedämpft, erklärt Brandt: „Es gibt viele mögliche Fallstricke, wir müssen ganz genau evaluieren: Greift das Sonderförderprogramm für uns oder nicht.“

Der Vorstand will sich in den kommenden Wochen genau abstimmen und eine Antragstellung prüfen. Frank Brandt geht jedoch aktuell davon aus, dass die Förderung für den Verein nicht in Frage kommt: „Meinem ersten Eindruck nach ist die Förderung für Vereine, die auf der Klippe stehen – das tun wir zum Glück nicht.“