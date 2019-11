Iserlohn. Mit 88 Prozent der Stimmen wiedergewählt

Schick bleibt Vize-Chef der Bezirks-CDU

Der heimische Landtagsabgeordnete Thorsten Schick bleibt im Vorstand der CDU Südwestfalen. Der 48-Jährige wurde als stellvertretender Vorsitzender mit 88 Prozent der Stimmen wiedergewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ist ein weiterer Iserlohner im Bezirksvorstand. Zur CDU-Südwestfalen gehören mehr als 14.000 Mitglieder der Kreisverbände Soest, Olpe, Siegen, Märkischer Kreis sowie der Hochsauerlandkreis. Vorsitzender der Christdemokraten im Bezirk bleibt der Parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser aus Arnsberg.

Auf dem Parteitag in Siegen habe die Situation der Städte und Gemeinden im Sauer- und Siegerland im Vordergrund gestanden, heißt es. Die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach habe deutlich gemacht, dass die Landesregierung die Entwicklung Südwestfalens aktiv begleite. Allein in diesem Jahr würden im Rahmen der Regionale 39 Millionen Euro nach Südwestfalen fließen. Auch in den kommenden Jahren sei eine ähnliche Unterstützung geplant. Für Schick, auch stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, komme diese Hilfe aus Düsseldorf zum richtigen Zeitpunkt. „Südwestfalen steht als stärkste Wirtschaftsregion in NRW vor großen Herausforderungen. Ohne Förderung sind ehrgeizige Projekte wie der Wissenscampus am Stadtbahnhof nicht möglich“, so Schick. Diese Leuchttürme brauche man aber, um auch in Zukunft als Region attraktiv zu bleiben.