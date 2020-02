Rollerfahrer bei Kollision verletzt

Kalthof. Ein 62-jähriger Schwerter wurde bei einem Unfall auf der Kalthofer Straße verletzt.

Am Donnerstag gegen 5.43 Uhr kam es laut Polizeibericht zu einem Verkehrsunfall auf der Kalthofer Straße. Eine 47-jährige Hemeranerin befuhr mit ihrem roten Audi A1 die Kalthofer Straße aus Sümmern kommend und wollte nach links in den Zollhausweg einbiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 62-jährigen Schwerter Rollerfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der Rollerfahrer so schwer verletzte, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwerte gebracht werden musste.