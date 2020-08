Rheinener öffnen ihren Treffpunkt

Rheinen. Heute die Bürgerversammlung, ab Montag dann die reguläre Öffnung: Das Rheinener Dorfgemeinschaftshaus beendet die Zwangspause.

Die Dorfgemeinschaft Rheinen öffnet ab Montag, 24. August, auch wieder ihr Dorfgemeinschaftshaus an der Dorfstraße. Unter Einhaltung der Corona-Hygie­nebedingungen sieht der Vorstand der Dorfgemeinschaft die Möglichkeit, dass die Gruppen ihre Arbeit wieder aufnehmen können. „Die Rheinenerinnen und Rheinener haben sich vorbildlich an alle Maßnahmen gehalten. Einige Sportgruppen sind sogar nach draußen in die Spieloase ausgewichen“, freut sich die 1. Vorsitzende Doris Mikus. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch nach der Öffnung wieder alle zusammenhalten und zum Beispiel das Hygienekonzept umsetzen.“ Weitere Informationen dazu sind in den Aushängen am Dorfplatz und am Dorfgemeinschaftshaus zu finden.

Natürlich wird die Schutzverordnung eingehalten

Auch bei der Bürgerversammlung am heutigen Donnerstag ab 20 Uhr in der Spieloase gilt selbstverständlich die Corona-Schutzverordnung. Das bedeutet, dass die Besucher auch im Freien auf dem Weg zu ihrem Platz eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen und dass sie möglichst frühzeitig erscheinen sollten, damit vorab ein Sitzplan erstellt werden kann. Das gilt dann auch für die Podiumsdiskussion mit den Bürgermeister-Kandidaten am Donnerstag, 27. August, in der Spieloase.