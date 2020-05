Regulärer Fahrplan

Iserlohn. NWL dehnt sein Angebot wieder aus

Gemeinsam mit den beiden anderen Aufgabenträgern für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in NRW, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Nahverkehr Rheinland hat der NWL seine SPNV-Unternehmen aufgefordert, wieder zum vollständigen Regelfahrplan zurückzukehren. Ab heute soll das Angebot auf den Linien von S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress im NWL auf durchschnittlich 96 Prozent des regulären Fahrplans ausgedehnt werden, sofern dies nicht bereits erfolgt ist.

Einschränkungen gibt es noch bei Spät- und Freizeitverkehren. Auf einzelnen Verbindungen wird der vollständige Fahrplan erst etwas später kommen. So wird ein Teil des Sauerland-Netzes erst zum 11. Mai wieder im regulären Fahrplan fahren. Zu weiteren Verbindungen arbeitet der NWL gemeinsam mit der DB Regio NRW an entsprechenden Lösungen. Den Fahrgästen wird dringend empfohlen, vor Fahrtantritt zu prüfen (z. B. unter www.mobil.nrw oder den Online-Angeboten der Verkehrsunternehmen), ob die gewünschte Fahrt in der planmäßigen Fahrlage erfolgt oder noch Einschränkungen vorliegen.