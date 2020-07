Regeln für Besuche im Krankenhaus

Iserlohn. Elisabeth-Hospital ist seit Wochen Covid-frei

Beide Klinikstandorte der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis sind bereits in der fünften Woche Covid-frei. Damit dies auch nach der Öffnung für Besucher so bleibt, treten ab Mittwoch, 15. Juli, sowohl im St. Elisabeth Hospital Iserlohn als auch im St. Vincenz-Krankenhaus Menden neue Besucherregelungen in Kraft. Das Betreten der Klinikgebäude ist nach wie vor nur mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt. An beiden Standorten wird der Eingangsbereich so hergerichtet, dass Besucher und Patienten das Gebäude getrennt betreten müssen. Besucher melden sich zunächst bei einer speziell eingerichteten Besucherregistrierungsstelle, bei der verschiedene Angaben wie die Daten des Besuchersund der zu besuchende Patient erfasst werden.

Besuchszeit bleibt auf30 Minuten pro Tag begrenzt

Die Besuchszeit pro Patienten und Tag ist bis auf Weiteres auf 30 Minuten festgelegt und ist nur in der Zeit von 15 bis 17 Uhr möglich. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes werden in dieser Zeit den reibungslosen Ablauf begleiten.

Weil jeder Besuch eines Krankenhauses trotz aller Vorkehrungen immer gewisse Risiken mit sich bringt, bittet die Klinikleitung alle dringend darum, abzuwägen, ob der jeweilige Besuch wirklich notwendig ist oder nicht doch noch verschoben werden kann. Dieses gesamte Prozedere, dies wird betont, dient einzig und allein der Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter.