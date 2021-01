Randalierer am Iserlohner Rathaus verletzt Sicherheitsmann

Iserlohn Ein Querulant verpasst einem Sicherheitsmann am Rathaus eine Kopfnuss, weil der ihn ohne Maske und ohne Termin nicht reinlassen will.

Zum wiederholten Male ausgerastet ist am Dienstag-Mittag laut Polizeiangaben ein 25-jähriger Mann im Rathaus II, als er versucht haben soll, ohne Termin ins Sozialamt am Werner-Jacobi-Platz zu gelangen. Da er aber keinen Termin hatte, und auch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen habe, verwehrten ihm demnach Sicherheitsleute am Eingang der Behörde den Zutritt mit dem Hinweis, dass er nur nach Terminvereinbarung rein dürfe.

Daraufhin sei der Mann ausgerastet und habe einem 40-jährigen Security-Mann eine Kopfnuss verpasst. Danach habe er sich zunächst entfernt, nach Polizeiangaben soll er mit einem etwa 30 Zentimeter großen Stein in der Hand zurückgekehrt sein und zum Schlag angesetzt haben. Ein weiterer Wachmann konnte ihn offenbar davon abhalten. Gemeinsam hätten die Sicherheitsmänner den Aggressor bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten erteilten ihm laut Mitteilung einen Platzverweis und ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Das sei nicht das erste Mal gewesen, dass er Theater gemacht habe, berichtet der Geschäftsführer des Sicherheitsdienstes Life-Guard Security, Fadil Miftari. Er sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass mehrfach die Polizei zur Hilfe gerufen worden sei: „Das ist ein alter Bekannter, der schon mehrfach im Sozialamt und in der Ausländerbehörde Stress hatte und sogar mal ein Büro auseinander genommen hat.“ Wie der Sicherheitsmann weiter berichtet, hatte der Mann bereits Hausverbot im Rathaus. Das bestätigt die Pressesprecherin der Stadt Iserlohn, Christine Schulte-Hofmann, auf Anfrage. Zu dem Vorfall gab sie diese Erklärung ab: „Wir erstatten Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen den Mann, der bei uns mehrfach auffällig geworden ist.“ Nähere Angaben zur Person machte sie aus Datenschutzgründen nicht.

Fadil Miftari berichtete, dass der Mann vom Iserlohner Amtsgericht bereits wegen gefährlicher Körperverletzung und Beamtenbeleidigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sei. In dem Verfahren hätte Miftari als Zeuge ausgesagt. Der Sicherheitsmann, der auch am Dienstag zur Hilfe gerufen worden war, berichtet: „Der Mann hat uns auf Englisch beschimpft und bedroht. Er kommt immer wieder und akzeptiert keine Regeln.“

Polizeisprecher Marcel Dilling erklärte auf Anfrage: „Er ist polizeibekannt und kein unbeschriebenes Blatt.“ Warum die Polizei ihn nicht verhaftet habe, erklärte er so: „Dafür müssen die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sein. Beispielsweise Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr zur Gefahrenabwehr. Da reicht es nicht, dass man immer wieder auffällig wird.“

Noch einmal zur Erinnerung: Wie berichtet, ist wegen der Corona-Pandemie der offene Publikumsverkehr in den Rathäusern am Schiller- und Werner-Jacobi-Platz sowie in den Bürgerservice-Stellen in Hennen und in Letmathe und für das Hansahaus im Sinne des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Termine gibt es nur nach Vereinbarung. Das ist telefonisch oder online bei der Stadt Iserlohn möglich.