Kalthof/Sümmern. Auch Iserlohner Landwirte beteiligen sich am Mittwochnachmittag erneut an den inzwischen internationalen Protest-Aktionen.

Protest mit Flashmob und Mahnfeuer

Hermann-Josef Moneke ist seit 55 Jahren in der Branche. Und auch wenn der Sümmeraner Landwirt inzwischen die Betriebsleitung seines Hofes an seinen ältesten Sohn Sebastian und dessen Frau Maren übergeben hat, ist er auch mit 69 Jahren immer noch mit dabei, packt mit an – und demonstriert auch mit seinen jüngeren Kollegen, so wie am Mittwochnachmittag in Kalthof. Denn eins sei klar: So schlecht wie jetzt sei das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Politik noch nie gewesen.

„Zumindest haben uns die Politiker sonst noch zugehört“, kritisiert Moneke. Hinzu komme das schlechte Image der Landwirtschaft in der Bevölkerung, das vor allem durch viele falsche Vorurteile entstanden sei. Und oft seien diejenigen, die sich vor allem auch in sozialen Netzwerken über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln & Co. ereifern würden, an Fakten gar nicht interessiert.

Gerne zum Gespräch bereit, egal ob auf dem Hof oder Feld

„Dabei stehen wir immer zum Gespräch bereit, gleich ob auf unserem Hof oder auf dem Feld.“ Wer beispielsweise wissen möchte, was da gerade und warum es beim Ackerbau zum Einsatz komme, müsse einfach nur mal kurz die Hand heben, dann stelle er gerne die Maschine aus und stehe Rede und Antwort. Oder er (oder sie) möge einfach die aktuellen Protest-Aktionen zur Kontaktaufnahme nutzen, so wie am Samstag vor zwei Wochen, als auf der Wiese an der Ecke Barendorfer/Sümmerner Straße zweieinhalb Stunden lang auf die Probleme der Landwirtschaft hingewiesen wurde – mit einem Mahnfeuer und einem Dutzend Traktoren.

Am Mittwochnachmittag hatten sich die Landwirte aus dem Iserlohner Norden für die Demonstration aufgeteilt: Ein Teil stand mit eingeschalteten Warnblinkleuchten gegenüber der Tankstelle in Kalthof, weitere am Kreisel am Roten Haus. Auch in Menden-Halingen, an der B1 zwischen Unna und Werl, ja in ganz Deutschland beteiligten sich Landwirte und auch Lkw-Fahrer (etwa ein Viertel der Transporte auf deutschen Straßen haben mit der Landwirtschaft zu tun) an den in Flashmob-Manier über Facebook und vor allem WhatsApp-Gruppen organisierten Protesten, die diesmal sogar international ausgerichtet waren. Denn die deutschen Landwirte wollten damit ihre Solidarität mit den niederländischen Kollegen zeigen, die am Mittwoch im ganz großen Stil gegen die dortige Agrarpolitik protestierten. Auch mehrere hundert Landwirte der deutschen Initiative „Land schafft Verbindung“ (LSV), der sich auch die Iserlohner angeschlossen haben, fuhren dazu mit ihren Traktoren über die Grenze.

Während sich der Protest in Deutschland am Mittwoch laut Sebastian Moneke aktuell gegen „die befürchteten massiven Einschränkungen“ durch eine neue Düngeverordnung richteten, gehe es aber nicht generell gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. „Wir Landwirte fordern einfach nur, dass wir mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung in politsche Entscheidungen miteinbezogen werden und wieder als wichtiger Teil der Gesellschaft wahrgenommen und wert geschätzt werden.“

„Wir denken in Generationen, die Politik in Legislaturperioden“

Denn, so macht Maren Moneke deutlich, im Gegensatz zur Politik, die in Legislaturperioden denke, vereinbarte Ziele möglichst schnell erreichen wolle und dabei in Kauf nehme, dass eine ganze Branche in ihrer Existenz gefährdet werde, würden Landwirte in Generationen denken: „Wir wollen unsere Betriebe wirtschaftsfähig halten, von unserer Arbeit leben und unsere Höfe im Idealfall an unsere Kinder übergeben können.“ Auch bei dem von der Politik derzeit eingeschlagenen Weg würde die Bevölkerung natürlich weiterhin die benötigten Nahrungsmittel kaufen können. „Allerdings sind die dann nicht mehr in Deutschland und mit der gewohnten Qualität, Sicherheit und unter den hier geforderten hohen Tier-, Umwelt-, Insekten- und Klimaschutzbedingungen produziert worden.“