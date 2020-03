Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät in seinem „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ zu Vorräten für mindestens zehn Tage. Verbraucher nehmen diesen Ratschlag offenbar sehr ernst – auch hier in Iserlohn. Denn spätestens seit dem ersten bestätigten Corona-Fall im Märkischen Kreis am Freitag (wir berichteten) kommt es vermehrt zu Hamsterkäufen. Das sorgt in einigen Supermärkten für leere Regale und proppevolle Einkaufswagen.

Überall das gleiche Bild: In diesem Supermarkt waren fast alle Brotsorten ausverkauft. Foto: Privat

„Dass es so heftig wird, damit haben wir ehrlicherweise nicht gerechnet“, sagt Markus Drath, Inhaber des Rewe-Marktes an der Baarstraße, auf Nachfrage unserer Zeitung. Personell und auch logistisch sei er auf diese Art von Hamsterkäufen nicht eingerichtet gewesen. Nach den ersten Anzeichen am Freitag habe er noch versucht, spontan Waren aus dem Rewe-Frischezentrum in Dortmund nachzuordern. „Aber auch die Lager sind nicht mehr so voll wie früher“, sagt der Lebensmitteleinzelhändler. Alles, was lieferbar war, hat Markus Drath am Freitag noch mit dem Lkw abgeholt. Gereicht hat es trotzdem nicht. Mehl und Zucker waren am Samstag komplett ausverkauft. Auch bei anderen Artikeln wurde es eng. Man könnte meinen, die Lebensmittelhändler reiben sich aufgrund der großen Nachfrage die Hände. Das ist aber nicht bei allen so. „Ich spreche in solchen Fällen immer von ungesunden Umsätzen, da sie einfach unkontrollierbar sind und man nicht drauf eingestellt ist“, sagt Markus Drath.

Bei Marktkauf „Alles Frische – Nowak“ räumt gerade ein Ehepaar seinen vollen Einkaufswagen aus. Im Auto liegen schon jede Menge Tüten bereit, selbst eine Styroporbox für die tiefgekühlten Produkte steht im Kofferraum. Der Wert des Einkaufs: knapp 200 Euro. „Wir mussten gerade schon über uns selbst lachen“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht verraten wollte. Offensichtlich war ihr der Hamsterkauf im Nachhinein doch etwas unangenehm. „Aber im Laden hat man doch von bestimmten Dingen einfach etwas mehr gekauft“, sagt sie – vor allem haltbare Produkte und Zutaten zum Backen.

Ein Gang durch den Markt zeigt: Genau in diesen Regalen klaffen immer wieder Lücken. „Die Leute kaufen alles, was man einkellern kann“, erzählt Marktinhaber Paul Nowak. Pasta, Konserven, Hygieneartikel, Milch.

Versorgungslage in Europa wird erhalten bleiben

Auch Nowak betrachtete das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite seien ihm die Umsätze natürlich nicht unrecht, auf der anderen Seite würde ihm allgemein zu viel Panik verbreitet und die Menschen somit verrückt gemacht. „Wir werden hier keinen Hunger leiden. Die Versorgungslage in Europa bleibt erhalten“, ist sich Nowak sicher. Für ihn gelte es nun, die Waren wieder ranzuholen und die Regale wieder zu füllen – für die nächsten Einkäufe.