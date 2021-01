Polizei berichtet von vier Blechschäden in Iserlohn

Iserlohn Einsetzender Schneefall hat am späten Montagabend den Autofahrern offenbar Probleme bereitet.

Am späten Montagabend ist es in Iserlohn und Letmathe in vier Fällen zu witterungsbedingten Verkehrsunfällen in der Zeit zwischen 22.20 und 23.45 Uhr gekommen. Es blieb jeweils bei Blechschäden. Von der Polizei aufgenommen wurden die Unfälle im Bereich Wolfskoben/Am Waldsaum, Karl-Arnold-Straße, Seilerseestraße und Schälkstraße. In diesem Zeitraum hatte Schneefall eingesetzt, der im Laufe der Nacht allerdings in Regen überging.

Einen weiteren Einsatz verzeichnete die Polizei dann am Dienstagmorgern gegen 1.50 Uhr in Kesbern. Hier war vom Wind im Bereich des Wanderparkplatzes ein Verkehrsschild auf die Fahrbahn geweht worden.