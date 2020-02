Das 40-jährige Bestehen des Weltladens beging sein Team mit einem Dankeschön-Fest für alle Unterstützer aus Iserlohn und Umgebung im Lutherhaus. Dechant Johannes Hammer dankte Helena und Norbert Haack für die Initialzündung und erinnerte an die Anfänge in Trägerschaft der katholischen Kirche: „Er war der erste Weltladen in unserer Diözese und hat eine positive Entwicklung genommen. Das ist das Verdienst des früheren Dekanatsjugendseelsorgers Norbert Haack und der damaligen Jugendpflegerin Helena Haack, die den Blick weiteten für die Menschen in der Welt.“ Hammer lobte die die Einbeziehung von Menschen, die nicht unmittelbar in der Kirche sind. Das Weltladen-Team habe früh gegen Abgrenzung und Abschottung operiert und sich nachhaltig für die weltweite Solidarität eingesetzt. Das sei angesichts der traurigen Ereignisse von Hanau und anderswo besonders herauszustellen. Passend dazu sang der Chor „Outta Limits“ Lieder wie „Mad World“ von Tears for Fears und „Himmel auf“ von Silbermond.

Vizebürgermeister Michael Scheffler gratulierte im Namen von Rat und Verwaltung: „Der Begriff Weltladen ist eine Untertreibung. Er steht für eine Bewegung.“ Scheffler würdigte neben der respektvollen Zusammenarbeit mit Ländern der Dritten Welt die bildungspolitische Bedeutung, die in Teilen der Bevölkerung zu einem Umdenken geführt habe: „Politik mit dem Einkaufskorb“. Weltläden seien gefragt. Es gelte Qualität vor Quantität. „Auf diesen Bewusstseinswandel können wir stolz sein.“ Und an die Ehrenamtlichen gerichtet: „Ihre Arbeit ist ein klares Zeichen gegen Hetze und Rassismus.“

Helena und Norbert Haack erinnerten an die Anfänge mit der „Infobörse Dritte Welt“ in einem Ladenlokal an der „Langen Straße“, Treffen der kirchlichen Jugendarbeit, die Zusammenarbeit mit dem Fair-Handelsunternehmen Gepa, die Trägerschaft des Diözesanverbandes des Bundes der katholischen Jugend, an den Arbeitskreis zwischen kirchennahen und -fernen Leuten, in dem auch „amnesty international“, portugiesische Frauen und eine Chilenin, die Spanischkurse im Laden gab, mitwirkten.

Kein Projekt mehr, sondern eine Institution

Meinolf Remmert berichtete vom Aufbruch der Mundus GmbH und herausragende Veranstaltungen mit Ernesto Cardenal aus Nicaragua und dem lateinamerikanischen Duo „Gruppo Sal“ und Aktivitäten in der Kombination aus Ehrenamt und Hauptamtlichen, als sich der BDKJ zurückgezogen habe. Remmert lobte die Entwicklung und die nachhaltige Solidarität bei der Zusammenarbeit mit Kooperativen in der Welt. Das sei kein Projekt mehr, sondern eine Institution.

Zum Jubiläum wartete das Weltladenteam mit einem Büfett syrischer Gaumenfreuden auf. Die Weltladenteam-Vorsitzende Helga Henz-Gieselmann erläuterte, dass der Partyservice „Nefisa kocht“ mit Hilfe der Flüchtlingshilfe Fröndenberg von geflüchteten Frauen gegründet wurde und ihnen Arbeit gebe: Integration auf kulinarisch.

Derart verwöhnt, ließen sich die Gäste dann nicht lange um Spenden für die Kinderrechtsstiftung Preda bitten, für die Joe Bausch die Werbetrommel rührte. Der Tatort-Schauspieler und Gefängnis-Arzt im Ruhestand berichtete von seinem internationalen Kinderhilfe-Projekt, das er gemeinsam mit seinen Kölner-Tatort-Kollegen Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt aus der Taufe hob – den Verein „Tatort-Straßen der Welt“, der sich für die Kinderschutz- und Fair-Handelsorganisation Preda und Hilfe zur Selbsthilfe einsetzt.Bericht folgt