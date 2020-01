Plus 14 Prozent Dieselzulassungen

Der Diesel scheint wieder auf dem Vormarsch. Nachdem aufgrund des Skandals 2015 und 2016 der Antrieb zwischenzeitlich vor dem Aus zu stehen schien und die Nachfrage bis einschließlich 2017 stark rückläufig war, zeigte der Pfeil im vergangenen Jahr in Iserlohn und auch im Märkischen Kreis wieder nach oben. 1389 Dieselfahrzeuge wurden 2019 in Iserlohn neu zugelassen, im Jahr zuvor waren es 1218 – ein Plus von 14 Prozent. Im gesamten Märkischen Kreis lag das Plus bei 3,94 Prozent (95.850 Diesel insgesamt).

„Im Sommer 2018 wurde die Dieseldebatte noch deutlich heftiger geführt. 2019 war das kaum noch im Gespräch“, sagt Stefan Pfeifer aus dem Verkauf von Automobile Pütter, wo Volvo, Jaguar und Landrover angeboten werden und der Diesel-Anteil aufgrund der Größe der meisten der angebotenen Pkw verhältnismäßig hoch liegt. Das Vertrauen sei bei den Kunden wieder da.

„Diesel wird nicht geliebt, ist aber wieder beliebt“

Christian Will, Inhaber vom Ford-Autohaus „Auto-Will“, sieht es differenzierter: „Ich will nicht sagen, der Diesel wird (wieder) geliebt, er ist aber zumindest beliebt.“ 80:20 beträgt bei Will geschätzt das Verhältnis verkaufter Benziner- zu Diesel-Fahrzeugen. Vor dem Skandal 2015 lag der Dieselanteil bei bis zu 40 Prozent. Den Hersteller Ford bezeichnet Christian Will in Bezug auf die Zukunft als „technologieoffen“. Verbrenner würden noch eine ganze Weile bleiben, ist er sich sicher. Seit dem Jahresanfang habe der Hersteller aber auch ein neues Hybrid-Fahrzeug im Sortiment.

Ralf Aller, Geschäftsführer beim Toyota-Autohaus Aller, hingegen sieht keine Trendwende, sagt in Bezug auf die Zukunft: „Der Diesel ist tot.“ Die Technologie sei ausgereizt. Und selbst wenn die Anmeldezahlen in Iserlohn und im Kreis leicht gestiegen seien: „Der Diesel wird nie wieder so beliebt, wie er einmal war.“

Bei Toyota und somit auch bei Aller habe man sich anders als die deutschen Hersteller bereits vor rund zehn Jahren vom Diesel verabschiedet. Ausnahmen: der Toyota Land Cruiser sowie ein Transport-Fahrzeug. „Es gab von Toyota für eine Übergangsphase noch Diesel-Motoren von BMW“, so Aller, der die Zukunft zunächst bei Hybridfahrzeugen und dann in Wasserstoffantrieben sieht – weniger im E-Auto.

Das Festhalten am Diesel, meint Aller, sei vornehmlich eine Marotte des deutschen Marktes und deutscher Hersteller. In seinem eigenen Geschäft würden inzwischen 80 Prozent Hybridfahrzeuge und nur noch 20 Prozent Benziner verkauft. „Ich will den Diesel ja gar nicht nicht grundsätzlich schlecht reden. Aber wir (Hersteller und Verkäufer, Anm. d. Red.) müssen auch schauen, was von uns in Zukunft verlangt wird.“

Bezüglich der Zulassungszahlen warnt Aller vor Verschiebungen und Abweichungen etwa durch Tageszulassungen. „Die Fahrzeuge tauchen in der Statistik auf, dabei sind sie noch gar nicht verkauft.“

Zahl der Fahrzeuge im Kreis und Iserlohn steigt allgemein

Gründe könnten sein, dass Hersteller ein bestimmtes Fabrikat pushen wollten – oder wegen möglicher CO2-Steuerabgaben ein Fahrzeug bewusst vorzeitig anmelden, um Mehrkosten zu vermeiden.

Bei der Gebrüder Nolte GmbH, wo unter anderem VW und Opel angeboten werden, will man sich zu den aktuellen Anmeldezahlen des Märkischen Kreises nicht äußern.

Unabhängig von den von Ralf Aller angesprochenen möglichen Abweichungen in der Statistik durch Tagesanmeldungen ist die absolute Zahl der Fahrzeuge in Iserlohn (2019: 71.512/2018: 70.728) und im Märkischen Kreis (2019: 327.429/2018: 323.500) im vergangenen Jahr stark gestiegen. Wachstum gab es vor allem in der allerdings immer noch überschaubar vertretenen E-Fahrzeug- und in der Hybrid-Sparte – Tendenz steigend.

Weitere Daten zum Fahrzeugbestand im Märkischen Kreis:

Im Märkischen Kreis lag der Bestand 2019 bei 327.429 Fahrzeugen gegenüber 323.500 im Jahr davor.

Mit 252.555 (2018: 249.882) oder 77,13 Prozent stellen die Personenkraftwagen die größte Gruppe. Stark vertreten sind darüber hinaus Krafträder (21.957), Anhänger (30.217) und Lastkraftwagen (14.332).

95.850 der Fahrzeuge sind Diesel, 2362 Fahrzeuge oder knapp 2,5 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Bei den Neuzulassungen stieg der Anteil der Diesel sogar um 3,94 Prozent auf 5237.

Ende 2019 waren im Kreis 483 E-Fahrzeuge zugelassen, 173 mehr als noch ein Jahr zuvor. Ihr Anteil am Gesamtbestand beträgt damit 0,147 Prozent. Auch bei den Neuzulassungen stieg die Zahl von 177 E-Fahrzeugen im Jahr 2018 auf 185 im vergangenen Jahr.

Den Fahrzeugbestand komplettieren 770 Hybrid-Fahrzeuge – immerhin 297 mehr als noch ein Jahr zuvor. Gestiegen sind auch die Neuzulassungen insgesamt. Mit 17.783 Fahrzeugen wurden im vergangenen Jahr 843 mehr neu angemeldet als 2018.