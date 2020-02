Pkw überschlägt sich beim Beschleunigen auf der A 46

Iserlohn. Zu einem Unfall auf der Autobahn A 46 in Fahrtrichtung Hemer ist es am Freitag gegen 16 Uhr gekommen.

Beim Beschleunigen an der Anschlussstelle Iserlohn- Zentrum hatte ein Fahrer laut Bericht der Feuerwehr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und überschlug sich im Bereich des Straßengrabens. Dabei verletzten sich die beiden Insassen leicht. Die Berufsfeuerwehr Iserlohn, die mit dem Rüstzug zum Einsatz ausgerückt war, sicherte die Unfallstelle und führte den Verkehr an der Einsatzstelle vorbei. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Iserlohn und Hemer transportiert.Die ebenfalls alarmierten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr waren auf der Autobahn nicht erforderlich und konnten in ihren Einsatz abbrechen.