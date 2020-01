Peter Weck, Friedrich von Thun – Perfektion im Parktheater

Alt sein, das ist schon eine Zumutung. Aber Angriff ist die beste Verteidigung, findet der einst berühmte New Yorker Komödiant Willy Clark, eine der beiden Hauptfiguren in Neil Simons Broadway-Stück „The Sunshine Boys“ von 1972, am Dienstagabend in einer deutschen Adaption (Helge Seidel) im Parktheater meisterhaft gespielt von Friedrich von Thun (77).

Willys Hauptwaffe im täglichen Kampf gegen sein Seniorendasein ist Sarkasmus, dabei zeigt er eine mustergültige Symptompalette der Mecker-Opa-ritis, unter der vor allem sein wohlmeinender Neffe Ben (Florian Stadler) zu leiden hat: ein unablässiger Strom aus Genörgel und Besserwisserei in Tateinheit mit weitgehender Verdrängung jeglicher unbequemer Tatsache. Dass er sich Nebensächlichkeiten wie die Namen seiner Enkelkinder nicht mehr merken kann, darf man ihm wirklich nicht zum Vorwurf machen. Was in der Welt außerhalb seines heruntergekommenen Hotelzimmers passiert, sind im Wesentlichen die Sterbeanzeigen von Personen, mit deren Namen sein Neffe kaum noch etwas anfangen kann.

Unerreichte Urgesteine des Theaters nach Iserlohn geholt

Von Thun, dem diese Rolle nicht minder auf den Leib geschneidert ist als einem Robert de Niro, überzeugte vor allem im Tandem mit dem ­89-jährigen Peter Weck. Eigentlich kommen nur Besucher des Bayerischen Hofs in München in den Genuss der beiden Schauspiel-Urgesteine als „Sonny Boys“ – ein Geniestreich, der Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann mit Stolz und Ehrfurcht er- und die Reihen im Parktheater bei zwei Vorstellungen vollends gefüllt hat.

„Willy“ und „Al“ sind seit Jahren zerstritten, sollen fürs Fernsehen aber noch einmal zusammen auftreten – eine köstliche Katastrophe. Foto: Wolfgang Meutsch / IKZ

Mit seinem früheren, jahrzehntelangen Partner Al Lewis (Peter Weck) hat Willy seit elf Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden. „Das letzte Wort haben wir vor zwölf Jahren gewechselt!“, betont er, um klarzustellen, wie tief das Zerwürfnis reicht. Trotzdem, so der simple, aber effektive Plot, will Ben die beiden Streithähne für einen letzten gemeinsamen Auftritt noch einmal ins Fernsehen bringen mit ihrem legendären „Doktor Sketch“. Dass das auf spektakuläre Weise in die Hose geht, versteht sich von selbst. Neil Simon beweist geradezu lorioteske Qualitäten mit seiner aufmerksamen Analyse und unbarmherzigen Inszenierung der Kleinkariertheit, die im Duell von zwei professionellen Dickköpfen mit einem halben Jahrhundert Berufserfahrung zu köstlicher Dramatik ausarten.

Die beiden stehen sich in nichts nach: Al bricht beinahe die Probe ab, die Ben unter großen Mühen und gegen den erklärten Willen seines Onkels eingefädelt hat („Ich mache es, aber ich bin dagegen!“), nur weil Willy im Sketch „Herein spaziert“ statt wie 43 Jahre lang „Herein“ sagt. Willy greift gar zum Küchenmesser, als Al die ihm verhasste Angewohnheit an den Tag legt, ihn beim Sprechen anzuspucken und – noch schlimmer, im Grunde versuchter Mord – ihm gestikulierend den Zeigefinger in die Brust zu stechen.

Peter Weck und Friedrich von Thun ließen die Pointen wie einen Sommerregen auf das Publikum niederprasseln und zogen die Zuschauer ebenso mit ihrer Präsenz in den Bann wie mit ihrer Authentizität, die mehr ist als Routine: Hier standen zwei auf der Bühne, die in ihren Rollen fast natürlicher wirkten als außerhalb derselben – großartig.

Sein Rezept für guten Humor verhandelt Neil Simon hintergründig im Stück, etwa wenn er Al die an Willy gerichteten Worte in den Mund legt: „Du hast die Witze immer zu ernst genommen, das ist dein Problem.“ Dabei haben die „Sonny Boys“ mehr zu bieten als bewusst boulevardeske Späße, denn in gefühlvollen Dosen lässt Simon seine bissigen Opa-Figuren schwächeln. „Ich muss spielen. Wenn ich nicht spiele, bin ich tot“, erklärt Willy, als ihn der Sarkasmus für einen Moment verlässt. Nicht weniger bewegend ist die schlussendliche Versöhnung der beiden Streithähne nach Willys Herzinfarkt, die keineswegs aufgesetzt wirkte. Das Publikum dankte mit tosendem Applaus. Und das völlig zurecht.