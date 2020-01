Parktheater Iserlohn: Von Franz Lehár bis Aretha Franklin

Wer für das festliche Neujahrskonzert von German Brass an diesem Samstag keine Karten mehr bekommen hat, für den ist vielleicht die festliche Neujahrsgala am Sonntag, 12. Januar, eine Alternative. Unter dem Titel „Gold und Silber: Die große Lehár-Strauß Neujahrsgala“ präsentiert das renommierte Musiktheater Prag. Mit Solisten, Ballett und Orchester werden beliebte und bekannte Operettenschlager interpretiert. Mit Johann Strauß Sohn und Franz Lehár erwartet den Zuschauer eine Mischung der bekanntesten Kompositionen der zwei größten Meister der Wiener Operette. Die Neujahrsgala beginnt um 19 Uhr.

Theater-Hit aus London feiert im Parktheater Premiere

Und am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr feiert ein Theater-Hit aus London im Parktheater Premiere. „4000 Tage“ heißt das Regiedebüt des deutschen Theater- und Filmschauspielers Boris Aljinovic. Michael liegt nach einem Blutgerinnsel im Koma. An seinem Krankenbett wachen seine Mutter Carol und sein Lebensgefährte Paul, die sich aus gegenseitiger Abneigung bislang aus dem Weg gegangen sind. Als Michael aus dem Koma erwacht, hat er keinerlei Erinnerungen an die vergangenen elf Jahre, in denen er sich von seiner Mutter entfremdet und die Beziehung zu Paul aufgebaut hat.

Mit „Die Niere“ kommt am Mittwoch, 15. Januar, um 20 Uhr eine bissige und polarisierende Beziehungskomödie auf die Parktheaterbühne. Nach einer gemeinsamen Vorsorgeuntersuchung kommen Arnold und seine Ehefrau Kathrin nach Hause. Er ist kerngesund, doch bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt, weshalb sie eine Spenderniere braucht. Zwischen Arnold und seinem Freund Götz, der die passende Blutgruppe besitzt, bricht ein regelrechter Hahnenkampf um die Organspende aus.

Mit temperamentvollen südamerikanischen Klängen wird am Samstag, 18. Januar, ab 20 Uhr der Winter vertrieben. Juan José Mosalini und Enrique Ugarte bringen mit „Fiesta con Tango!“ eine Mischung aus Tango- und Jazzklängen auf die Bühne. Unterstützt werden sie vom Philharmonischen Orchester Hagen, das von Ugarte an diesem Abend dirigiert wird. Zu hören sein werden unter anderem Werke von George Gershwin, Astor Piazzolla und Chick Corea.

„Voxx–The West End Tenors“ stehen sonst im Londoner West End auf der Bühne. Jetzt kommen sie zum ersten Mal nach Deutschland. Foto: Privat

Virtuos wird es ebenfalls mit „Voxx – The West End Tenors“ am Sonntag, 19. Januar. Im Londoner West End stehen die vier Tenöre in Musicals wie „Les Miserables“, „Titanic“ oder „Phantom der Oper“ auf der Bühne. Mit ihrer gemeinsamen Show kommen Adam Bayjou, Leo Roberts, Michael Storrs und Oliver Metcalfe zum ersten Mal nach Deutschland. Klassiker wie „Ave Maria“, „Granada“ oder „Nessun Dorma“ stehen ebenso auf dem Programm wie Songs von Michael Jackson oder Queen. Beginn ist um 19 Uhr.

Märchenhaftes Ballett mit Aschenputtel-Inszenierung

Märchenhaft wird es am Mittwoch, 22. Januar, ab 20 Uhr. Das Russische Klassische Staatsballett zeigt die Geschichte des beliebten Märchens Aschenputtel mit Musik von Sergei Prokofjew.

Am Freitag, 24. Januar, wird der unbestrittenen „Queen of Soul“, Aretha Franklin, Tribut gezollt. In der Show werden die wichtigsten Karrierestationen und ein Querschnitt ihres musikalischen Schaffens präsentiert. Nicht nur ihre größten Hits wie „Respect“, „Think“ oder „I say a little Prayer“ werden interpretiert, sondern auch unbekannte Songs und ebenfalls Duette wie „I know you were waiting“ mit George Michael oder „Sisters are doin’ it for themselves“ mit Eurythmics.

Und auch die Kindertheaterreihe „Dies und das und noch etwas“ steht im Januar in den Startlöchern. Für die kleinen Theaterbesucher gibt es am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr und am Montag, 27. Januar, um 11 Uhr eine Musicalversion von „Emil und die Detektive“. Erich Kästners spannender und humorvoller Abenteuer- und Kriminalroman wird von dem Jungen Theater Bonn inszeniert. Das Musical ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet.

Karten zu allen Veranstaltungen gibt es in der Stadtinformation im Stadtbahnhof, unter sowie unter www.parktheater-iserlohn.de und an der Kasse des Parktheaters jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.