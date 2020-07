Nur noch 100 Plätze frei bei „Genuss pur“ in Iserlohn

So unbeschwert wie im vergangenen Jahr kann „Genuss pur“ diesmal nicht gefeiert werden. Nur 180 Personen können gleichzeitig an dem Event teilnehmen.

Iserlohn. Organisator Sven Wiedemeyer zeigt sich erfreut über die Nachfrage in Coronazeiten. Es gibt feste Plätze und Absperrungen auf dem Fritz-Kühn-Platz.

Die Wetteraussichten für das kommende Wochenende versprechen Sonnenschein und sommerliche Temperaturen – eigentlich beste Voraussetzungen für das Iserlohner Schlemmerfest „Genuss pur“, das in vergangenen Jahren nach Veranstalterangaben an den üblichen vier Tagen stets zwischen 25.000 und 30.000 Besucher insgesamt angezogen hat. In Coronazeiten findet das Event im Rahmen der Reihe „Wald | Stadt | Sommer“ dennoch statt, schrumpft aber wegen der notwendigen Abstands- und Hygieneauflagen ordentlich zusammen. Der Fritz-Kühn-Platz wird nun zunächst am Freitag und Samstag zum Treffpunkt für Genießer: jeweils maximal 180 Personen können in drei Durchgängen an der Veranstaltung teilnehmen. Möglicherweise findet später im Jahr eine Wiederholung statt.

Nach den ersten Veröffentlichungen sind bereits jede Menge Anmeldungen über die Internetseite www.waldstadt-sommer.de erfolgt, so dass es mittlerweile nur noch für die Veranstaltung am Samstagmittag Tickets gibt. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Organisator Sven Wiedemeyer von Live-Project. „Dass sich die Leute darauf einlassen, ist ganz toll.“ Rund 100 Plätze hat er noch für den „Durchgang“ am Samstag zwischen 11 und 17 Uhr, die beiden Abende von 18 bis 0 Uhr sind mittlerweile ausverkauft.

Im Schatten der Bauernkirche, zwischen Blutbuche und Spielplatz, wird das Veranstaltungsgelände in Form der Gartenoase aufgebaut, unterschiedlich gegliedert, teilweise mit Emporen, so dass die Gästegruppen mit Abstand voneinander Platz nehmen können. Die Anzahl der Sitzplätze werde dabei den Buchungen angepasst, so dass zwischen den Durchgängen auch Umbauarbeiten erforderlich werden. Drumherum wird eine Reihe von Wimpelketten den Veranstaltungsbereich markieren, ein Sicherheitsdienst sorgt dafür, dass nur angemeldete Teilnehmer eintreten können.

Beim Essen mehr Flexibilität als ursprünglich geplant

Die Situation ist neu und ungewohnt. Bei den Buchungen und im Vorfeld hat sich laut Wiedemeyer herausgestellt, dass die Gäste lieber ihr Essen individuell wählen möchten, statt auf ein dreigängiges Menü festgelegt zu sein. Entsprechend haben Jens Neffin vom Forsthaus Löhen und Markus Zobel vom Gasthof Zobel, die die kleine Variante von „Genuss pur“ gastronomisch bestreiten, ihr Angebot angepasst und variabler gestaltet. Samstagnachmittag gibt es zudem auch Kuchen, die Küche ist regional und bodenständig, Vegetarisches ist nun auch vorgesehen.

Insgesamt schildert Wiedemeyer die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen angesichts der Coronapandemie als konservativer als derzeit vorgeschrieben, hofft deshalb auch, keine Verschärfungen vornehmen zu müssen, wenn die Infektionszahlen weiter ansteigen sollten. Die Besucher sollen Masken beim Betreten der wohl gut als „Freiluft-Restaurant“ beschriebenen Location tragen, ebenso beim Weg auf das stille Örtchen. Dass die Mitarbeiter, die an den Tischen bedienen, Masken tragen, verstehe sich ohnehin von selbst. Der gastronomische Aufwand sei durch Corona bezogen auf die Gäste-Zahl deutlich größer: sechs Personen in der Küche, zwei am Tresen und sechs Servicekräfte werden für Neffin und Zobel tätig sein.

Als unverzichtbare Komponente ergänzt in allen Jahren ein Musik- und Showprogramm den Veranstaltungsklassiker „Genuss pur“. Dabei bleibt es auch in Coronazeiten: Am Freitagabend ab 19 Uhr spielt das Trio „JAM Connection“, am Samstag ab 18 Uhr die Gruppe „Hard & Soul“ mit Schlagzeuger Jan Zimmer. Am Samstag ab 14 Uhr tritt Opernsängerin Franziska Dannheim mit Pianistin Joeng-Min Kim auf. Beide präsentieren ihre „Oper légère“ – Opernklänge auf leichte Art.

An der Sitzordnung kann noch gearbeitet werden

Nicht nur der Aufbau der Veranstaltungsfläche beschäftigt Sven Wiedemeyer und die anderen Organisatoren vom Live-Project in diesen Tagen. Es hat zahlreiche Nachfragen gegeben zur Platzierung an den Tischen. Wer zusammen gebucht hat, sitzt zusammen, verspricht Sven Wiedemeyer. Doch es gebe auch Personen, die separat gebucht hätten. Deren Wünsche will er durchaus gerne erfüllen, wenn sie ihm rechtzeitig per Mail an info@live-project mitgeteilt werden. Aber auch er selbst wolle dazu noch eine Info-Mail verschicken