Nur drei neue Corona-Fälle im Märkischen Kreis

Iserlohn/Kreis. Der Zuwachs an neuen Infektionen fällt nach der Statistik des Märkischen Kreises gering aus.

Nahezu konstant geblieben ist die Zahl der am Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis gegenüber dem Vortag. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwochmittag aktuell 229 Erkrankte. Das sind nur drei mehr als einen Tag zuvor. Die Anzahl der Genesenen stieg um vier auf 153.

Nur um drei Personen auf 229 ist die Anzahl der am Coronavirus Erkrankten im Kreisgebiet gegenüber dem Vortag gestiegen. Zugenommen, nämlich um fünf, hat die Anzahl der Genesenen. Demnach haben laut einer Pressemitteilung des Märkischen Kreises 153 Personen die Virusinfektion überstanden. Grund zur Entwarnung ist das laut Kreis aber noch nicht. Seit Beginn der Corona-Pandemie bestätigten sich 388 Corona-Fälle in der Region. Stationär behandelt werden zurzeit 61 Patienten, davon 7 außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 229 Infizierte. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 619 Kontaktpersonen.

Am Dienstag testete das Gesundheitsamt insgesamt 81 Personen – 13 davon durch den mobilen Dienst, 45 am Drive-In in Iserlohn und 23 in Lüdenscheid.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

52 Infizierte, 26 Gesunde, 135 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Iserlohn

20 Infizierte, 20 Gesunde und 60 Kontaktpersonen in Hemer

4 Infizierte, 3 Gesunde und 14 Kontaktpersonen in Altena

2 Infizierte, 5 Gesunde und 14 Kontaktpersonen in Balve

12 Infizierte, 15 Gesunde und 26 Kontaktpersonen in Halver

2 Infizierte, 2 Gesunde und 8 Kontaktpersonen in Herscheid

2 Infizierte, 4 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Kierspe

34 Infizierte, 31 Gesunde und 59 Kontaktpersonen in Lüdenscheid

24 Infizierte, 1 Gesunde, 29 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Meinerzhagen

43 Infizierte, 24 Gesunde, 180 Kontaktpersonen und 3 Verstorbene in Menden

3 Kontaktperson in Nachrodt-Wiblingwerde

4 Gesunde und 4 Kontaktpersonen in Neuenrade

20 Infizierte, 14 Gesunde und 53 Kontaktpersonen in Plettenberg

3 Infizierte, 4 Gesunde und 5 Kontaktpersonen in Schalksmühle

11 Infizierte und 16 Kontaktpersonen in Werdohl

Die Tests erfolgen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Kriterien liegen dem Hausarzt vor. Wenn er eine Testung für erforderlich hält, schreibt er eine Überweisung und sendet sie an den Märkischen Kreis. Der vereinbart einen Termin mit dem Patienten an einen der Drive-In-Stationen oder in Ausnahmefällen einen Hausbesuch. Ohne Anzeichen für eine Erkrankung sollte von einem Test abgesehen werden.

Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Homepage gebündelt:

https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php