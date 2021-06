„Nimm das mal! Mir hat’s auch geholfen.“

Iserlohn. Wenn Nieren ein Medikament „krumm nehmen“, kann es mehr als gefährlich werden. Sagen Ina Richling und Boris Owandner.

Ina Richling ist Apothekerin am katholischen St.-Elisabeth-Krankenhaus in Iserlohn. Und ihr Kollege Boris Owandner ist am gleichen Haus leitender Oberarzt und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die beiden verbindet natürlich ihr tägliches Bemühen, den Menschen, die sich ihnen anvertrauen, einen optimalen Heilungs- und Regenationsprozess bieten zu können. Aber die beiden verbindet noch etwas anderes: Sie sind Teil eines aktuellen Projektes mit dem Namen „Renal Pharmacist“. Damit nimmt das heimische Krankenhaus an einem Projekt der Stiftung „Patient und Klinische Pharmazie“ teil.

treu trifft - Ina Richling und Boris Owandner treu trifft - Ina Richling und Boris Owandner

Schon etwas verständlicher für den Laien wird es, wenn man die Projektbeschreibung in einem Satz zusammenfasst: „Pharmazeutische Betreuung geriatrischer Patienten mit Einschränkung der Nierenfunktion in den Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis.“ Und damit wird auch deutlich, dass sich das Elisabeth-Team natürlich in diesem Projekt in erster Linie um die Patientinnen und Patienten kümmert, deren Nieren nicht mehr oder im Moment nicht einwandfrei arbeiten, aber natürlich hat das „Durchforsten“ der Medikamentenlisten, die Patienten bereits bei Einlieferung vorlegen oder die sich aus den erforderlichen Behandlungsansätzen vor Ort ergeben auch eine große und nachhaltige Bedeutung für das grundsätzliche Zusammenspiel unterschiedlichster Medikamentengruppen bei allen Patienten-Gruppierungen.

Im Gespräch mit dem IKZ erklären Nina Richling und Boris Owandner Sinn, Segen und Herausforderungen des Projektes.

Immer mehr Menschen müssen regelmäßig eines oder mehrere Medikamente einnehmen. Jedes Medikament kann ja prinzipiell auch unerwünschte Wirkungen sogenannte Nebenwirkungen machen. Und eine nicht unerhebliche Anzahl von Patientinnen und Patienten haben zum Zeitpunkt der Krankenhausaufnahme diese unerwünschten Nebenwirkungen ihrer Medikation. Weit mehr als die Hälften wären durchaus vermeidbar gewesen. Wenn man mehrere Medikamente einnimmt, sollte doch auch darauf geachtet werden, dass sich alles miteinander verträgt?

Ina Richling Ja genau, jeder fünfte Patient erhält sogar mindestens ein zu hoch dosiertes oder nicht erforderliches Medikament, es ist daher sehr sinnvoll, die Medikationspläne der Patienten regelmäßig auf solche Risiken zu überprüfen. In den Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis finden daher regelmäßig auf der Unfallchirurgie und Geriatrie sogenannte Kurvenvisiten statt.

Kurvenvisiten? Klingt ungewöhnlich bis spannend. Woher stammt der Begriff?

Boris Owandner Er stammt eigentlich von dem Vorhandensein der normalen Stationskurven der Patientinnen und Patienten. Die unterschiedlichen Daten und Unterlagen werden in einer Kladde gesammelt. Dann hat man alle Daten vor Ort und kann sie Stück für Stück durchgehen. Wir machen das einmal in der Woche auf den entsprechenden Stationen, überprüfen die Medikation und schauen uns an, ob es erwünschte oder unerwünschte Nebenwirkungen gibt und ob alles noch zur aktuellen Situation des Patienten passt.

Verstehe. Die Fachfrau begleitet Sie nicht bei jeder Visite, sondern bespricht die Fälle im Team mit Ihnen gesammelt.

Ina Richling Ja, genau. Da die Nieren ganz wichtige Organe im menschlichen Körper sind, die maßgeblich an der Entgiftung, also am Abbau und der Herausleitung von Medikamenten aus dem Körper mitwirken, liegt auf ihrer Funktion bei diesen Kurvenvisiten ein besonderes Augenmerk. Mindestens zwei Millionen Menschen sind in Deutschland von einer chronischen Nierenerkrankung betroffen und jedes zehnte Medikament hat Auswirkungen auf die Nieren.

So, und nun kommt hier endlich genau der Begriff des „Renal Pharmacist“ ins Spiel. Übersetzen Sie das vielleicht erst einmal.

Ina Richling Der Begriff kommt aus dem anglo-amerikanischen Bereich, wo das schon sehr stark etabliert ist. Es geht um den „Nierenspezialisten“, also eine Fortbildung, die man als Apotheker oder Pharmazeut machen kann.

Warum muss auf diese Patienten besonders geachtet werden?

Ina Richling Die Patienten haben oft ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen von ihrer Medikation. Bei einer eingeschränkten Funktion der Nieren kann es dazu kommen, dass bestimmte Medikamente unzureichend ausgeschieden werden, sich im Körper anreichern und es dann manchmal zu starken Nebenwirkungen kommen kann.

Haben Sie ein Beispiel?

Ina Richling Es gibt zum Beispiel einige Blutverdünner, die, wenn sie mit der Dosierung nicht an die Nierenfunktion angepasst werden, zu einem erhöhten Blutungsrisiko führen können.

Wie entstehen denn eigentlich mögliche Nierendefizite?

Boris Owandner Da gibt es verschiedene Ursachen. Von angeborenen, anlagebedingten Schädigungen über die erworbenen Schädigungen durch chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck. Auch Tumore oder Infektionen können die Nierenschädigungen herbeiführen. Aber eben auch chemische Substanzen oder Medikamente. Das kann dann dazu führen, dass es akut zu einem Nierenversagen kommen kann oder dass der Prozess eher schleichend vonstatten geht und es sich über die Zeit eine chronische Nierenerkrankung entwickelt und die Nierenfunktion immer schlechter werden kann. Deswegen ist die regelmäßige Kontrolle so wichtig.

Müssen alle Medikamente an die Nierenfunktion angepasst werden?

Ina Richling Nicht alle, aber ein Drittel aller Arzneimittel werden über die Nieren aus dem Körper wieder ausgeschieden.

Muss bei jeder Art von Nierenfunktionsstörung kontrolliert werden?

Ina Richling Das kommt ganz auf die Art des Arzneistoffes an und wie stark die Nierenfunktion schon beeinträchtigt ist. Deshalb ist es ja so wichtig, dass alle Medikamente, die der Patient einnimmt oder anwendet, systematisch auf die richtige Dosierung überprüft werden.

Ist das nur für stationäre Patienten oder sollte es auch ambulant kontrolliert werden?

Boris Owandner Die Nierenfunktion kann sich im Laufe der Zeit verbessern oder verschlechtern, insofern ist es wichtig, dass bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion regelmäßig die Nierenwerte und die angewendeten Arzneimittel kontrolliert werden. Nach Entlassung wird eine Empfehlung für die Hausärzte in den Entlassbrief übernommen.

Nun kommen Patienten geplant oder notfallmäßig bei Ihnen ins Haus und haben auch sogar einen Medikamenten-Plan dabei. Was sie aber nicht sagen, ist, dass sie sich auch schon im Drogerie-Markt durch die Regale mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die ihnen das ewige Leben versprechen, geshopt haben. Für Sie bestimmt auch eine nicht ganz einfache Situation.

Ina Richling Das ist in der Tat ein Problem. Also muss auch der Patient gefragt werden, was er alles so regelmäßig anwendet. Das ist im ambulanten Bereich fast noch wichtiger als im stationären Bereich. Im Haus können wir das ja noch überwachen, aber es gibt im privaten Bereich zusätzlich viel vom Hausarzt, vom Facharzt und aus der privaten Medikation. Gerade gestern hat man mir noch erzählt, dass die Nachbarin ein gutes Medikament zum Schlafen über den Gartenzaun gereicht hat mit den Worten: „Nimm das mal, das hat mir auch so gut geholfen.“ Und so eine Empfehlung ist fast „valider“ ist als die eines Haus- oder Facharztes oder eines Apothekers.

Um noch mal praktisch zu werden: Eines Ihrer Sorgenkinder ist ja auch das viel beworbene Vitamin D.

Ina Richling Genau, wenn wir zu viel einnehmen, kann das Nieren schädigend sein und sogar akutes Nierenversagen hervorrufen. In der Apotheke werden daher zum Beispiel nicht mehr als 4000 Einheiten Vitamin D verkauft, aber im Internet finden Sie 50.000 und 100.000 Einheiten. Und wenn jetzt einer meint, „Viel hilft viel“ und bekommt auch noch Hausarzt was verschrieben und ordert auch noch im Internet, dann haben wir einfach zu viel des „Guten“.

Nun spielen die heimischen Hausärzte dabei natürlich ohnehin auch eine wichtige, kontrollierende Rolle. Denen haben Sie ja Ihr Projekt auch bereits vorgestellt.

Boris Owandner Stimmt. Das Projekt wurde schon den niedergelassenen Ärzten des Ärztevereins Iserlohn vorgestellt, auch sie legen bei ihren Patienten verstärkt den Fokus auf etwaige Dosisanpassungen der Arzneimittel an die Nierenfunktion. Und sie finden natürlich diesen Sektorübergang vom Krankenhaus zur ambulanten Therapie als gemeinsame Anstrengung prima.

Gibt es in jedem Krankenhaus einen „Renal Pharmacist“?

Boris Owandner Leider noch nicht. Während der Apotheker und die Apothekerin als „Renal Pharmacist“ im Krankenhaus in vielen Ländern etabliert sind, ist dies in Deutschland nur punktuell der Fall. Wir sind eins von nur vier Krankenhäusern in Deutschland, die einen spezialisierten „Renal Pharmacist“ haben. Es wäre wünschenswert, wenn sich solch ein Stationsapotheker für die Betreuung niereninsuffizienter Patienten in allen Krankenhäusern etablieren könnte.

Sie wenden das System jetzt seit ungefähr einem Jahr an. Wie sind also bis dato Ihre Erfahrungen?

Ina Richling Die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apothekerin verlief bisher außerordentlich gut. Es wurden bisher bei fast 700 Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion die Medikamente auf eine eventuelle Dosisanpassung überprüft. Bei über 6500 verordneten Arzneimitteln nahm jeder Patient durchschnittlich fast zehn Arzneimittel ein. Bei zwei von drei Patienten gab es Arzneimittel, die entweder ausgetauscht werden mussten oder mit der Dosierung an die Nierenfunktion angepasst werden mussten. Somit haben wir hier einen großen Beitrag zur Patientensicherheit geleistet.

Boris Owandner Durch die Präsenz des „Renal Pharmacist“ auf den Stationen wurde ein enger Kontakt sowohl zu den Pflegekräften als auch zu den behandelnden Ärzten aufgebaut und die Apotheke als Ansprechpartner in allen Arzneimittelfragen – nicht nur in Bezug auf die Nierenfunktion – etabliert.

Haben Sie denn in der Praxis auch die Fälle erlebt, dass Menschen überhaupt nur ins Krankenhaus gekommen sind, weil sie falsche oder unkontrolliert Medikamente nehmen?

Ina Richling Das passiert immer wieder. Es muss dabei nicht immer die Nierenfiktion sein, es können auch andere unerwünschte Nebenwirkungen und Wechselwirkungen sein. Man weiß, dass ungefähr fünf Prozent der Krankenhaus-Einweisungen durch eben diese unerwünschten Nebenwirkungen und Wechselwirkungen veranlasst werden.

Zum Schluss noch aktuell: Tropft eigentlich Corona an der Niere ab?

Ina Richling Nein, Corona tropft da leider nicht ab. Es gibt Patientenfälle, wo Corona auch auf die Niere geschlagen ist. Man weiß bei Corona, dass es eine stark entzündliche Reaktion des Körpers sein kann. Oft in der Lunge, aber eben auch in der Niere, was zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führen kann.

Boris Owandner Prinzipiell kann Covid jedes Gewebe im Körper befallen, das dadurch auch geschädigt werden kann.

Das Video vom kompletten Gespräch mit Ina Richling und Boris Owandner, das auch Tipps zur Gesunderhaltung der Niere enthält, finden Sie bei ikz-online.de und bei Youtube.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn