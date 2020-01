„NightWash“ im Iserlohner Parktheater

„NightWash“ ist die angesagte Marke für Stand-Up-Comedy in Deutschland und wurde 2016 hierfür mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Es ist die Stand-Up-Comedy-Show mit immer neuen Künstlern in einer außergewöhnlichen und einzigartigen Location: einem Waschsalon in Köln. „NightWash“ geht aber auch auf Tour und macht am Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr wieder Station im Parktheater. Moderiert von Sven Bensmann sind diesmal Ivan Thieme, Der Storb und Cüneyt Akan dabei. Karten gibt es in der Stadtinformation am Stadtbahnhof.