Neues Leitungsteam führt den Blindenverein

Das traditionelle Grünkohlessen im Haus Gerdes stand beim Blinden- und Sehbehinderten-Vereins Westfalen jetzt auf dem Programm. Im Anschluss an das gemütliche Beisammensein wurde es dann aber förmlich, fand doch die Jahreshauptversammlung statt.

Als wichtigster Tagesordnungspunkt galten die Vorstandswahlen. Die Verantwortlichen des Blinden- und Sehbehinderten-Vereins Westfalen entschieden sich zukünftig mit einem Leitungsteam zu agieren. In dieses neue Gremium wurden Barbara Cliffe, Elke Freund und Katharina Damm gewählt. Als so genannter sehender Helfer unterstützt Bernd Freund das Leitungsteam. Derzeit hat der Blinden- und Sehbehinderten-Verein 21 Mitglieder. Dabei ist der Altersdurchschnitt recht hoch. Auch wenn der Verein für jede Altersklasse offen ist, fehlt es an der jüngeren Generation.

Neue Mitglieder im Verein erwünscht

Seitens des Vereins würde man sich freuen, wenn Blinde und Sehbehinderte – ganz gleich, welchen Alters – den Mut aufbringen und sich dem Verein anschließen würden, wünschen sich die Mitglieder, wie in der Diskussion über die Zukunft deutlich wurde.

Im Jahresrückblick 2019 wurde den den anwesenden Mitgliedern das Grünkohlessen Anfang des Jahres, das sommerliche Grillfest und die Weihnachtsfeier in Erinnerung gerufen. An diesen Veranstaltungen soll auch in diesem Jahr festgehalten werden. Im Juni soll es zudem auf eine Fahrt nach Xanten gehen. Für August ist dann das Grillfest und für Dezember die Weihnachtsfeier geplant.

Eine Gelegenheit, sich als Blinder oder Sehbehinderter dem Verein anzuschließen, bietet sich beim regelmäßigen Stammtisch. Dieser findet immer am letzten Freitag im Monat ab 18 Uhr in der Gaststätte Wolters an der Friedrichstraße statt. Interessierte sind dazu ausdrücklich eingeladen.