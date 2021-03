Neues Format für Osterbasar in Iserlohner Heilig-Geist-Gemeinde

Iserlohn. Ein Verkaufstisch wird in der Kirche aufgestellt.

Der traditionelle Osterbasar des Eine-Welt-Kreises der Heilig-Geist-Kirchengemeinde zugunsten von Schwester Raphaela in Tansania wird am Samstag, 27. März, vor und nach dem 17-Uhr-Gottesdienst in Form eines Verkaufstisches in der Kirche angeboten. Es werden Postkarten, Marmelade und afrikanische Schnitzereien verkauft. Außerdem gibt es von Montag bis Donnerstag jeweils von 16 bis 18 Uhr einen Fensterverkauf bei Annette Krewett am Frauenstuhlweg 2.