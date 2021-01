Iserlohner setzen auf Gesundheit und wollen die Impfung

Iserlohn. Wie eine Umfrage ergibt, setzen die Iserlohner auf Gesundheit und zeigen sich impfbereit. Ausgefallene Feiern werden 2021 nachgeholt.

Was macht Corona mit den Iserlohnern? Wie haben sie das Pandemiejahr erlebt? Und mit welchen Vorsätzen und Erwartungen gehen sie in das neue Jahr? Wie sieht es mit der Impfbereitschaft aus? Das wollten wir an diesem Wochenende in einer kleinen Umfrage wissen. Dabei war immer wieder von Einschränkungen die Rede, aber auch von Dankbarkeit über die eigene Gesundheit.

„Das Corona-Jahr war mit vielen Einschränken verbunden. Bis auf einen Urlaub auf Sylt konnten wir uns nichts mehr für den Rest des Jahres vornehmen“, sagt der 80-jährige Iserlohner Günter Kretschmann. Zu seinem runden Geburtstag im Oktober war eine große Feier geplant. Die sei wegen des Lockdowns ausgefallen. Auch der Besuch seiner Schwester aus Hamburg aus diesem Anlass. Immerhin habe er mit seinen Kollegen ganz ruhig im Sauerland in den Geburtstag reingefeiert. „Silvester habe ich ganz ruhig mit meiner Frau verbracht. Die große Geburtstagsfeier wollen wir zum 81. nachholen“, blickt er zuversichtlich nach vorne. „Für 2021 habe ich die üblichen Vorsätze. Ich wünsche mir vor allem Gesundheit und werde dem Virus aus dem Weg gehen. Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Ich warte ab, bis das in Iserlohn möglich ist. Ich werde dafür nicht nach Lüdenscheid fahren.“

„Sportlich war 2020 mit stark eingeschränkt“, blickt Rainer Maria Schmidt (68) zurück. „Wir sind sonst beim Polizeisportverein Iserlohn eine gesellige Truppe, aber das Vereinsleben war stark eingeschränkt. Und Fahrradtouren habe er nur allein oder zu zweit unternommen. „ Im Dezember habe ich zwei passive Quarantänewochen eingelegt“, ist er froh, dass er bisher glimpflich davon gekommen sei. Für dieses Jahr hat er sich vorgenommen: „Fit bleiben und viel Fahrrad fahren.“ Vor allem freut er sich auf das Hamburg Cyclassics, das Eintagesrennen im Straßenradsport im August, nachdem das letzte im vergangenen Jahr ausgefallen ist. Der passionierte Radsportler hat bei dem alljährlichen Radsportklassiker in der Elbmetropole schon mehrfach teilgenommen. Weiter freut er sich auch auf den Segeltörn mit Freunden in Holland, der im vergangenen Jahr ebenfalls wegen der Pandemie ausgefallen ist und im Herbst 2021 nachgeholt werden soll.

„Das Corona-Jahr war sehr durchwachsen“, bilanziert Susanne Zebandt (59). „Für mich persönlich ging es noch, in meiner Postfiliale durfte ich durcharbeiten. Ich habe aber einige private Belastungen gehabt, weil ich mich um meine Mutter die über 80 ist, gekümmert habe. Während des ganzen Lockdowns ist sie nicht rausgekommen.“ Zudem habe sie im familiären Bereich mehrere Quarantänefälle erlebt. „Mich selbst hat es nicht getroffen, aber das belastet einen“, erzählt die Filialleiterin der DHL-Poststelle in der 1A-Passage. „Das trifft jeden, wenn auch nicht persönlich, aber im nahen Umfeld. Für 2021 wünsche ich, dass man Corona schnell in den Griff kriegt und dass Freunde und Familie gesund bleiben.“ Sie will ihren Beitrag leisten, indem sie sich impfen lässt. Sie kritisiert aber, dass Polizeibeamte und Feuerwehrleute nicht zu den ersten gehören, die geimpft werden können.

Elisabeth Tripp (59) und ihr Mann Eberhard (63) wollen sich ebenfalls so bald wie möglich impfen lassen. Die Familie aus Gerlingsen erlebte das Corona-Jahr ruhig und entspannt, weil vieles abgesagt worden war. Die beiden Iserlohner bedauern, dass wegen des Lockdowns die kirchliche Hochzeit ihres Sohnes Martin abgesagt werden musste, ebenso wie die Taufe ihres Enkelkindes. Als langjähriges Mitglied im Schleddenhofer Schwimmverein ist Elisabeth Tripp aber froh, dass der Freibadbesuch im vergangenen Jahr möglich war. Sie bedauert aber, dass das Kinderschwimmen im Seilerseebad bis auf weiteres ausfällt. Ansonsten gibt sie sich als positiv denkenden Menschen und unterstreicht. „Wir sind privilegiert, dass wir Haus und Garten haben, von daher können wir uns nicht beschweren. Uns geht es gut.“ Genau wie ihr Mann wünscht sie sich, dass bald die Treffen mit Freunden wieder stattfinden können: „Das gesellige Zusammenkommen in der Kneipe oder im Café fehlt.“ Bassist Eberhard Tripp würde gerne wieder mit seiner Cover-Rock-Band „Fireball“ auftreten: „Damit spreche ich wohl allen heimischen Musikern und Künstlern aus der Seele.“ Auf Einladung der Iserlohner Werbegemeinschaft stand er zuletzt im August auf der Bühne in der Reihe „Donnerstags am Markt“.

Auf die feierliche Verleihung des Ehrenringes der Stadt Iserlohn musste Horst Fiesel (79) im Oktober im Parktheater verzichten, erzählt der langjährige CDU-Kommunalpolitiker. Die Zeremonie werde wegen der Pandemie verschoben. Die Stadt wollte den verdienten Iserlohner für seine 41 Jahre im Rat der Stadt ehren: von 1979 bis 1994 war er für den Bezirk Gerlingsen im Iserlohner Stadtparlament und in den Jahren 1994 bis 2020 für den Stadtteil Wermingsen. Außerdem war er von 1999 bis 2009 stellvertretender Bürgermeister der Stadt Iserlohn. Silvester habe er ganz ruhig mit Ehefrau Renate verbracht und auf die Tradition verzichtet, im Steakhaus Pavic zu feiern, ihrem „zweiten Wohnzimmer“ bei den Freunden der Gastronomen-Familie. Aber zur silbernen Hochzeit wollte er im Hause Pavica an diesem Wochenende dann doch kurz gratulieren. Was steht in diesem Jahr auf der Agenda? „Die Impfung gegen Corona, mein runder Geburtstag und die Auszeichnung mit dem goldenen Ehrenrings der Stadt, wann auch immer es möglich sein wird“, blickt Horst Fiesel zuversichtlich ins neue Jahr.