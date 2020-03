Iserlohn. In der südlichen Innenstadt wird an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet um das Straßenbild zu verschönern.

Angekündigt war er schon für Anfang Februar – jetzt war tatsächlich Baubeginn an der Straße Am Zeughaus in der südlichen Innenstadt. Hier wird jetzt die Aufwertung des Straßenraumes in Angriff genommen, um die Straße optisch in den neuen Fritz-Kühn-Platz zu integrieren. Diese Maßnahme als Teil des Gesamtprojektes Soziale Stadt kann erst jetzt, nachdem die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude Am Zeughaus 14 und 14a fortgeschritten sind, umgesetzt werden.

Mit Wendehammerund vier Parkplätzen

Seit gestern werden zunächst das bestehende Pflaster und Teile des Oberbaus entfernt. Dann werden mehrreihige Natursteinpflasterbahnen in gebundener und ungebundener Bauweise eingebaut. In der Mitte der Straße wird zwischen der Einmündung Schlacht und einem am Postmuseum geplanten Wendehammer eine Entwässerungsrinne aus Gussasphalt hergestellt. Der Einbau der übrigen Fahrbahndeckschichten erfolgt ebenfalls mit Gussasphalt. Ein südlich der Fahrbahn entstehender Gehweg und die Randflächen außerhalb der Gussasphalt-Fahrbahn werden mit anthrazitfarbigem Betonsteinpflaster belegt, das auch schon auf dem Fritz-Kühn-Platz verwendet wurde. Im Bereich des Gebäudes Am Zeughaus 1 (Psychologisches Beratungszentrum) und östlich davon entstehen insgesamt vier Pkw-Stellplätze, davon zwei für Menschen mit Behinderung. Das vorhandene Beet wird in Anlehnung an das Pflanzkonzept des Platzes umgestaltet. Trotz verspäteten Baubeginns soll alles Ende April fertig sein.

Weniger aufwendig gestalten sich die gleichzeitig stattfindenden Erneuerungen der Straßendecken am Knallenbrink und Ostengraben. Hier werden die Bürgersteige erhalten, die neuen Fahrbahnen werden nicht in Asphalt-, sondern in Pflasterbauweise erfolgen. Anschließend wird anthrazitfarbenes Betonsteinpflaster im sogenannten Ellbogenverband verlegt. Die Straßenrinne wird mit Rinnensteinen in betongrau gepflastert.