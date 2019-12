In einer Wohneinrichtung für Jugendliche am Pastorenweg haben in der Nacht auf Donnerstag Einrichtungsgegenstände in einem Zimmer gebrannt.

Nächtlicher Zimmerbrand am Pastorenweg

In einem in einem Zimmer der Wohneinrichtung für Jugendliche am Pastorenweg sind in der Nacht auf Donnerstag Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Die um 1.03 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz vor. Der betroffene Gebäudeteil wurde im Anschluss mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Verletzt wurde niemand, nach 60 Minuten war der Einsatz beendet. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr waren auch die Löschgruppen Stadtmitte und Obergrüne zum Pastorenweg ausgerückt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.