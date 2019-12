Iserlohn. Auch am Ausweich-Standort war das Kinderweihnachtsdorf ein voller Erfolg. Trotzdem soll es im nächsten Jahr wieder in de Fußgängerzone.

Nächstes Jahr dann auf dem Schillerplatz?

Die Werbegemeinschaft Iserlohn versüßte am Montagabend ein wenig den Abschied vom 13. Kinderweihnachtsdorf, dem bisher größten seiner Art, das das Kinder- und Jugendbüro zusammen mit Sponsoren, Unterstützern und vor allem unzähligen freiwilligen Helfern auf die Beine gestellt hatte.

Denn jeder, der das 750 Quadratmeter große Areal am Fritz-Kühn-Platz verließ, bekam einen Schokoladen-Nikolaus, übrigens aus fair gehandelter Schokolade. Knapp 470 hatten die Geschäftsleute und Gas­tronomen zur Verfügung gestellt. Auch wenn der Montag traditionell wieder der ruhigste unter den fünf Veranstaltungstagen war, herrschte die letzten drei Stunden doch stetiges Gewusel im Bastelbereich des 540 Quadratmeter großen Hauptzeltes und vor allem auf der Zielgeraden. „Wir müssen noch Weihnachtstaler nachholen, es gibt noch so viele schöne Sachen zu basteln“, legte ein Vater mit seinem Sohn eine halbe Stunde vor Schluss noch mal einen Endspurt hin.

Auch bei dieser Auflage habe es wieder die Frage gegeben, warum das nur rund um ein, und zwar das dritte Adventswochenende stattfindet, berichtete Katharina Ramb vom Kinder- und Jugendbüro. „Wir haben es ja schon mal an zwei Wochenenden über zehn Tage gemacht, doch da kamen am Ende auch nicht mehr Besucher als in der Hälfte der Zeit.“ Ein gutes Beispiel dafür sei auch eine Stamm-Besucherin, die über all die Jahre immer stets zweimal mit ihren Kindern komme: „Das zweite Mal immer, weil sie beim ersten Mal nicht mit allen Basteleien fertig geworden sind.“ Die würden aber eben auch in zehn Tagen nicht häufiger kommen, so wie viele andere auch.

Und natürlich sei die Länge der Veranstaltung neben der „Man-Power“, die ja auch entsprechend länger zur Verfügung stehen müsste, in erster Linie auch eine Frage der Kosten. In diesem Jahr sei es sowieso nur dank des großzügigen Engagements der Familie Pütter, die die „Nachnutzung“ des Zeltes für die Orgeleinweihung gestattete, möglich gewesen. „In der Größe hätten wir uns das nicht leisten können“, sagt Petra Lamberts.

Großzügiges Raumangebot kam natürlich bestens an

Das großzügige Raumangebot im Bastelbereich, vor allem aber auch in der „Weihnachtsoase“ mit dem Café-Restaurant und der Weihnachtsbäckerei sei natürlich sehr gut angekommen, hat Kirstine Adebahr, die das Organisatorinnen-Trio komplettiert, beobachtet bzw. immer wieder zu hören bekommen von den kleinen und großen Besuchern. Auch wenn deren Zahl nach ersten Einschätzungen insgesamt wie in den vergangenen Jahren gewesen sei, werde gleichwohl auch auf Wunsch des Einzelhandels geprüft, ob es im kommenden Jahr wieder zurück in die Fußgängerzone geht. „Denn das ist ja das Konzept: Das Kinder eine schöne Zeit bei uns verbringen können, während ihre Eltern die Weihnachtseinkäufe erledigen.“ Deswegen müsse jetzt geprüft werden, ob ein Aufbau und vor allem eine Befestigung der Zelte mit Ballastbehältern auch auf dem nicht mehr so belastbaren Schillerplatz möglich sind.

Das Kinderweihnachtsdorf eignete sich übrigens auch wieder bestens, um dort Kindergeburtstag zu feiern, und das auch, wenn man wie Eileen erst in zwei Wochen sieben Jahre alt wird: „Aber es findet ja nun schon mal an diesem Wochenende statt“, sagte Natasche Grandke, die am Freitag eigens mit insgesamt acht Kindern aus Brekerfeld angereist war. „Wir machen da jetzt einen vorweihnachtlichen Freundinnen-Nachmittag draus.“ Und wenn dann in zwei Wochen am eigentlichen Geburtstag Schnee liegen sollte, werden alle noch mal zu einem Rodelnachmittag samt Kakao und Kuchen eingeladen. „Denn das mag Eileen auch sehr gerne.“