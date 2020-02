Nach Einzelhandelslabor kommt jetzt das City Lab

Iserlohn. Projekt soll die unternehmerischen und digitalen Kompetenzen der Innenstadtakteure sowie deren Vernetzung fördern

Ein florierender Onlinehandel, der demographische Wandel und ungeklärte Nachfolgesituationen im stationären Einzelhandel sind das Schreckgespenst der Innenstädte. Der Wettbewerbsdruck für die örtlichen Händler steigt kontinuierlich. Genau hier setzt das City Lab Südwestfalen an. Das auf drei Jahre angelegte Förderprojekt soll die unternehmerischen und digitalen Kompetenzen der Innenstadtakteure sowie deren Vernetzung untereinander fördern. Händler, Dienstleister, Handwerks- und Tourismusbetriebe sollen durch digitale Infrastrukturen und Services in ihrer Kooperation gestärkt werden. Einerseits. Andererseits sollen die Kunden durch digitale Services wieder in die Innenstädte und zum örtlichen Handel gelenkt werden.

Daran arbeiten im vom EFRE und Land NRW geförderten und auf drei Jahre angelegten Projekt die Handelskammern Hagen und Arnsberg, Hellweg-Sauerland in enger Kooperation mit der FH Südwestfalen sowie der TU Dortmund und auf lokaler Ebene mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (GfW) und dem Stadtmarketing Iserlohn. Das City Lab ist damit das Nachfolgeprojekt des Einzelhandelslabors Südwestfalen, in dem Iserlohn in den vergangenen drei Jahren Modellkommune war.

Das Digitalmobil kommt am 6. Mai nach Iserlohn

„Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, auch bei der Neuauflage des Projekts dabei zu sein. Wir sehen darin eine gute Möglichkeit des Wissenstransfers, der Vernetzung und der Sensibilisierung der Innenstadtakteure und damit einhergehend der Stärkung des Standorts“ erklärt Thomas Junge. Im Rahmen des City Labs konnten GfW und Stadtmarketing für den Kammerbezirk Hagen eine erste große Veranstaltung in Iserlohn platzieren. „Im Mai ist ,Das Digitalmobil’ in Iserlohn zu Gast und bietet für alle interessierten Händler eine informative und spannende Workshop-Veranstaltung mit digitalen Lösungen zum Anfassen – vom 360°-Rundgang über Kiosksysteme hin zu Bezahlterminals “, verspricht Simone Korte vom Stadtmarketing und empfiehlt den Einzelhändlern, sich bereits den 6. Mai vorzumerken.

„Mit der Veranstaltung sollen die Händler für neue Technologien sensibilisiert werden, die Chance haben, unterschiedliche technische Lösungen auszuprobieren und sich mit der Frage beschäftigen, welche Einsatzmöglichkeiten es konkret im eigenen Betrieb geben könnte“ ergänzt Junge. Weitere Informationen hierzu folgen.

Darüber hinaus macht das Stadtmarketing Iserlohn auf einen Workshop in der Nachbarstadt Balve aufmerksam. Im Rahmen des City Labs findet am 24. März ein Workshop zur Suchmaschinenwerbung (SEA) mit Google Ads statt. Auch interessierte Händler aus Iserlohn können sich unter www.events.sihk.de/citylabSEA zu der Veranstaltung anmelden.